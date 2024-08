Riapertura viadotto aeroporto, Baccini: “Ho apprezzato la decisione Anas a seguito di ulteriori e rassicuranti collaudi”

“L’obiettivo della progressiva riapertura delle carreggiate era già stato annunciato il 27 giugno presso l’Aula Consiliare”

Rimosse, in direzione Ostia, le limitazioni viarie, sul viadotto dell’Aeroporto, struttura di rilievo per i collegamenti tra Fiumicino ed Ostia. Rimangono, per il momento, le restrizioni nella direzione opposta, verso l’aeroporto. La misura segue l’annuncio, dato il 27 giugno scorso in una conferenza stampa, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino alla presenza del Sindaco, Mario Baccini e del responsabile Struttura Territoriale di Anas Lazio, Marco Moladori, per rispondere alla necessità di migliorare la viabilità in vista del Giubileo 2025, in vista della demolizione e ricostruzione degli impalcati per 650 metri che avverrà dopo l’evento giubilare.

L’obiettivo della progressiva riapertura delle carreggiate con due corsie per senso di marcia era quindi già stato annunciato e sarà fondamentale per gestire l’aumento del traffico previsto nel 2025, ridurre i disagi per gli utenti e migliorare la circolazione sulla A91 Roma-Fiumicino e nelle aree circostanti.

“Ringrazio Anas per l’attenzione e la concreta disponibilità ad accogliere le richieste del comune a migliorare, con opere per oltre 17 ml di euro, la viabilità alternativa al viadotto – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Bene la riapertura del viadotto e la rimozione delle limitazioni viarie, un punto nevralgico per il traffico locale messo in sicurezza e costantemente monitorato“.

“È noto a tutti – spiega – che la ditta affidataria dell’opera di rifacimento del viadotto, è stata esclusa da Anas per ragioni di inadempienze contrattuali e che le procedure per il nuovo affidamento sono in itinere. La nostra città non può però aspettare che Anas termini le proprie procedure senza interventi immediati che riducano il disagio degli utenti e migliorino la circolazione sulla A91 Roma – Fiumicino e nelle aree circostanti. Per questa ragione ho apprezzato la decisione di Anas di togliere le limitazioni viarie in direzione Ostia a seguito di ulteriori e rassicuranti collaudi, in attesa della sua demolizione e ricostruzione”