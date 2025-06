Raid dei Carabinieri di Fiumicino, sequestrata la discarica nell’ex ristorante Vecchia Scogliera

Sigilli per il locale in via del Faro apposti dal personale dell’Arma guidato dal maresciallo capo Salvatore De Santis

di Umberto Serenelli

Sigilli all’ex ristorante “Vecchia Scogliera” ad Isola Sacra, trasformata in una discarica abusiva. Raid dei Carabinieri della stazione di Fiumicino che hanno proceduto al sequestro del locale, abbandonato da decenni in via del Faro, 360, applicando l’art. 321 del Codice di procedura penale per “discarica non autorizzata”.

L’azione del personale dell’Arma, guidato dal maresciallo capo Salvatore De Santis, è stata apprezzata da quanti tutti i giorni si abbandonano a commenti negativi sulle condizioni in cui versa il locale, parzialmente pericolante da tempo, che si è anche trasformato in dimora notturna per i senza fissa dimora.

VEDI VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=ogvSUJoitSQ

Quello che era un gettonato ristorante è oggi diventato un ricettacolo di immondizia contro cui nessuno, amministrazioni comprese, è mai intervenuto. Ci sono invece state tante chiamate ai Vigili del fuoco per soffocare i continui incendi appiccati ai cumuli di immondizia.

“Da anni a Fiumicino circola la voce che l’edificio insiste su terreno demaniale e quindi abbiamo assistito allo scarico di responsabilità su chi avrebbe dovuto procedere alla bonifica – dice il residente Franco Nardini, mentre osserva i sigilli con i nastri apposti dai militari – Dovevano intervenire i Carabinieri per fare finalmente chiarezza: ora c’è di mezzo la magistratura di Civitavecchia e non si scherza. Con questo sequestro auspichiamo finalmente di passare davanti al locale senza essere costretti a tapparci il naso e gli occhi“.

L’operazione di grosso spessore ambientale eseguita dell’Arma ora comporterà l’intervento di pulizia dell’ultima società che aveva in gestione la “Vecchia Scogliera”. Se ciò non avverrà, entro i termini previsti dalla legge, la palla passerà al Comune che sarà costretto ora a intervenire in danno.

I Carabinieri della caserma di via Foce Micina sono stati protagonisti, i giorni scorsi, della chiusura di un “negozio mobile” dove veniva venduto hashish (Vedi foto), in zona case popolari, all’interno di un camper poi sequestrato. I militari da tempo seguivano un movimento strano di persone in largo Borsellino a Isola Sacra e in particolare attorno al fatiscente mezzo. Sono dunque scattati i controlli e nella rete è finito un 50enne straniero che è stato denunciato per spaccio.

Un altro arresto, invece, è stato eseguito sul lungomare della Salute e ha visto come protagonisti due veloci Carabinieri-runners che hanno inseguito un giovane spacciatore in fuga. È stato raggiunto e trovato in possesso di un grosso quantitativo di droga ben occultata in una tasca interna dei pantaloni.