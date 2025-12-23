Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 23 Dicembre 2025

Raccolta rifiuti durante le feste: orari anticipati e servizi sospesi

Le variazioni previste tra il 24 dicembre e il 1° gennaio a Fiumicino e Isola Sacra

 

 

Durante le festività natalizie i servizi di raccolta dei rifiuti saranno svolti secondo i consueti calendari, fatta eccezione per le seguenti variazioni.

 

Nei giorni 24 e 31 dicembre la raccolta porta a porta nella località di Isola Sacra sarà anticipata alle ore 14.00.

 

La raccolta degli imballaggi in carta per le utenze non domestiche, prevista per i giorni 25 dicembre e 1 gennaio nelle località di Isola Sacra e Fiumicino, sarà anticipata alle ore 6.00.

 

Il calendario di raccolta delle utenze domestiche nelle stesse giornate rimarrà invece invariato. Nei giorni festivi il Centro Comunale di Raccolta e l’Ecosportello resteranno chiusi.

 

 

