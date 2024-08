Pulizia e mantenimento del decoro urbano, emessi due Ordini di Servizio

Costa: “Una delle nostre principali priorità è quella di garantire un ambiente sicuro e decoroso per i cittadini”

Il Comune di Fiumicino ha emesso due Ordini di Servizio finalizzati a garantire la pulizia ed il mantenimento del decoro urbano, con particolare attenzione alle aree limitrofe agli istituti scolastici ed alle strutture pubbliche, in vista dell’imminente apertura dell’anno scolastico 2024-2025 (Ordine di Servizio n.81/2024: Pulizia delle Caditoie Stradali)

L’intervento, che inizierà il 26 agosto 2024, sarà eseguito nei pressi dei seguenti plessi scolastici e aree di particolare importanza:

ASILI NIDO: Il Girasole, L’Anatroccolo, L’Allegro Ranocchio, Il Delfino Curioso, L’Isola che non c’è, Il Pagliaccetto, Piccoli Passi, Raggio di Sole.

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI: Il Faro Incantato, Lo Scarabocchio, L’Aquilone, La Scatola Magica, La Giostra, L’Arcobaleno, La Coccinella.

ISTITUTI SUPERIORI: I.S. Paolo Baffi, Leonardo Da Vinci, I.I.S Paolo Baffi, I.S. Paolo Zappa.

Sarà inoltre effettuata la pulizia delle caditoie nei pressi del centro di primo soccorso/ASL in Via Coni Zugna, Via degli Orti e Via della Pineta di Fregene. (Ordine di Servizio n.80/2024: Diserbo Meccanico e Spazzamento)

Parallelamente, è stato richiesto alle società concessionaria di effettuare un intervento di diserbo meccanico e spazzamento delle aree limitrofe agli istituti scolastici. I lavori inizieranno il 26 agosto 2024 e riguarderanno le stesse aree già indicate per la pulizia delle caditoie. Questo per garantire che gli spazi adiacenti agli istituti scolastici siano sicuri per l’inizio delle attività scolastiche e per evitare intasamenti delle strade durante i periodi di pioggia.

“Una delle nostre principali priorità è quella di garantire un ambiente sicuro e decoroso per i cittadini – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – La pulizia delle caditoie ed il diserbo meccanico sono fondamentali per prevenire problematiche durante l’autunno ed assicurare un inizio d’anno scolastico sereno“.

“L’Amministrazione è fortemente impegnata a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune e voglio sottolineare l’importanza della collaborazione con le società incaricate e la determinazione dei nostri uffici ad intervenire tempestivamente. Iniziare i lavori il 26 agosto significa essere pronti ad affrontare le sfide della stagione piovosa e garantire la sicurezza delle famiglie e ridurre significativamente il rischio di allagamenti e problemi di viabilità” conclude l’Assessore all’Ambiente