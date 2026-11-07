Fregene, prende forma il presepe artistico del Villaggio dei Pescatori

Sostegno delle attività commerciali del borgo marinaro. Campennì: “Un progetto che unisce la comunità”. Inaugurazione l’8 dicembre

di Dario Nottola

Prende sempre più forma, con il sostegno delle realtà imprenditoriali del Villaggio dei Pescatori, il tradizionale e suggestivo presepe artistico a Fregene. “Ci sono iniziative che vanno oltre la loro realizzazione, perché riescono a unire persone, attività commerciali e realtà diverse intorno a un obiettivo comune. Il Presepe del Villaggio dei Pescatori nasce proprio con questo spirito: valorizzare le tradizioni, rafforzare i legami e dimostrare quanto sia importante collaborare per il bene della comunità – spiega Tommaso Campennì, uno dei promotori -. Quest’anno è arrivato un segnale importante: tutte le attività commerciali del borgo marinaro coinvolte hanno aderito all’iniziativa, dimostrando fiducia e voglia di partecipare. Una risposta concreta che testimonia quanto si possa realizzare quando si lavora insieme. Un grazie sincero va a Singita, Controvento, Parcheggio famiglia Zorzi, Ondanomala, Baia, Mastino, Scialuppa, Silvestri Edilizia, Kiosco, Casa Carmen, Pioniere, Timone e Gina per aver sostenuto il progetto. Un ringraziamento va anche al Comune di Fiumicino per aver patrocinato l’iniziativa”.

“Un riconoscimento speciale va a mio padre, Leone Campennì, principale artefice della costruzione del presepe, che con passione e dedizione lavora per dare vita a questo progetto. Accanto a lui ci sono gli instancabili volontari dell’oratorio, che mettono a disposizione tempo ed energie, e il parroco don Giuseppe, per la vicinanza e il sostegno all’iniziativa. Dietro questo lavoro ci sono sacrificio, impegno e la convinzione che le iniziative più belle siano quelle capaci di coinvolgere le persone e creare legami. Il Villaggio dei Pescatori è una parte importante di Fregene e questo progetto vuole essere un’occasione per tutta la comunità: un invito a partecipare, ritrovarsi e sentirsi parte di qualcosa di condiviso”, aggiunge.

L’auspicio è che questa collaborazione possa essere il punto di partenza per nuove iniziative, mettendo in rete attività commerciali, cittadini e associazioni per valorizzare sempre di più il nostro territorio. L’appuntamento è per martedì 8 dicembre 2026, giorno dell’inaugurazione del Presepe del Villaggio dei Pescatori. Sarà l’occasione per condividere il risultato del lavoro svolto e celebrare l’impegno di tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione.

“Perché il vero successo non sarà soltanto il presepe, ma la comunità che saremo riusciti a coinvolgere. Continuiamo a lavorare insieme, con entusiasmo e spirito di collaborazione, per una Fregene sempre più unita”, conclude Campennì.