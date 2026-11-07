Ostia, ufficio postale chiuso dal 9 al 16 novembre per lavori

Rifacimento della pavimentazione nell’area sportelli. Servizi garantiti nella sede di viale del Sommergibile

di Dario Nottola

L’ufficio postale di Ostia Lido sarà interessato da lavori di ristrutturazione che prevedono il completo rifacimento della pavimentazione dell’area dedicata agli sportelli. Per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria, la sede di piazzale della Posta resterà chiusa al pubblico dal 9 al 16 novembre. “Scusandosi per i temporanei disagi, al fine di garantire la continuità dei servizi, Poste Italiane ha previsto, da lunedì 9 novembre e per l’intera durata dei lavori, l’attivazione di uno sportello dedicato agli utenti dell’ufficio postale di Ostia Lido presso la sede di Roma 142, in viale del Sommergibile”, viene reso noto. Lo sportello sarà a disposizione dei cittadini secondo i consueti orari di apertura al pubblico della sede di Ostia Lido: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato, dalle 8.20 alle 12.35.

Nella sede temporanea sarà possibile usufruire di tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli «radicati», come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti BancoPosta, oltre al ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio postale di viale del Sommergibile è inoltre dotato di un ATM Postamat operativo 24 ore su 24. L’ufficio postale di Ostia Lido tornerà operativo, salvo imprevisti, nel pomeriggio del 16 novembre.

Tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane resteranno comunque disponibili sia presso gli altri sportelli dell’ufficio di Roma 142 sia in qualsiasi altro ufficio postale. Un’ulteriore alternativa è rappresentata dalla rete «Punto Poste e PuntoLis», costituita da numerosi esercizi commerciali, come le tabaccherie, presso i quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica delle carte prepagate Postepay e la spedizione e il ritiro dei pacchi. Per conoscere i «Punto Poste e PuntoLis» più vicini è possibile consultare il sito poste.it.