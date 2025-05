Poste Italiane, dal 19 al 29 maggio chiuso al pubblico l’ufficio di via del Faro a Fiumicino

Durante la chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale in via del Riccio di Mare

Poste Italiane Mercati Privati Area Territoriale Centro Filiale di Roma Ovest comunica che, per consentire i lavori di adeguamento normativo, l’Ufficio postale di Fiumicino, sito in via del Faro 50, resterà chiuso al pubblico dal 19 maggio 2025 al 29 maggio 2025.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo in via del Riccio di Mare 7, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, (dotato di ATM fruibile H24). L’orario di apertura di questo ufficio è stato esteso anche nella fascia pomeridiana per comprendere il periodo di chiusura dell’ufficio sito in via del Faro 50.

Durante la chiusura, presso l’ufficio di via del Riccio di Mare, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto). Inoltre, la clientela potrà fruire anche degli Uffici Postali vicini e di tutti gli uffici postali sul territorio per le operazioni in circolarità:

– L’ufficio postale di Ostia, in viale del Sommergibile 39, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, (dotato di ATM fruibile H24);

– L’ufficio postale di Fregene, in Viale Nettuno 156, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, (dotato di ATM fruibile H24).

L’Ufficio postale di Fiumicino, in via del Faro, riaprirà in data 30 maggio 2025 alle ore 11:00, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione alla clientela.