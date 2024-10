Ponte Ceci, tra 1 mese il termine dei lavori per l’apertura della bretella provvisoria

Onorati: “Il nuovo ponte avrà due carreggiate da 3.50 metri, un marciapiedi pedonale ed una pista ciclabile”

di Fernanda De Nitto

“Per l’ultimazione della prima fase dei lavori dedicati alla ristrutturazione di Ponte Ceci si dovrà attendere circa un mese. Si sta lavorando, infatti, a fasi distinte, con i singoli gestori dei sotto servizi necessari al completamento dell’opera. Una volta terminato il ponte provvisorio si procederà alla chiusura dell’odierno attraversamento al fine di avviare la ristrutturazione dello stesso” ad annunciarlo l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“Infatti, dall’avvio dei lavori, iniziati lo scorso 3 maggio – spiega – si sta procedendo alla realizzazione di un ponte provvisorio, adiacente all’odierno, all’interno del canale della acque basse, che attraverso una struttura metallica ovoidale consentirà l’attraversamento stradale con una nuova carreggiata a due corsie. Presso tale attraversamento sarà traslato temporaneamente il traffico veicolare della zona. La bretella provvisoria consentirà, infatti, il collegamento tra Viale di Porto e Via delle Idrovore di Fiumicino”.

“Mentre a seguito della nuova viabilità provvisoria – aggiunge Onorati – si avvieranno i lavori di ristrutturazione completa di Ponte Ceci, il quale sarà più largo dell’attuale attraversamento con due carreggiate da 3.50 metri, un marciapiedi pedonale ed una pista ciclabile, per consentire il transito in tutta sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni”.

“La nuova struttura, di cemento armato, consentirà una portata di 300 quintali proprio per permettere il transito di tutti i mezzi, in particolare quelli destinati al soccorso in caso di incendi o incidenti aeroportuali, come richiesto dalla prefettura. Occorre quindi aspettare i primi di novembre per il trasferimento del transito veicolare presso il ponte provvisorio e l’avvio effettivo della ristrutturazione di Ponte Ceci, opera nevralgica di collegamento per tutto il nord del territorio della Città di Fiumicino” ha concluso l’Assessore ai Lavori Pubblici