Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 16 Febbraio 2026

Piazzale Molinari, l’AdSP replica: “Area consegnata al Comune il 9 dicembre”

Dopo l’articolo sul degrado, l’Autorità di Sistema Portuale precisa: “Spazi già nella piena disponibilità e gestione del Comune di Fiumicino”

 

di Fiumicino Online

 

In merito all’articolo pubblicato questa mattina su Fiumicino Online riguardante la situazione di degrado in piazzale Molinari (Clicca qui), è intervenuta con una nota ufficiale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP MTCS), fornendo chiarimenti sul passaggio di competenze dell’area.

 

Nel comunicato stampa inviato alla nostra redazione, l’Autorità portuale precisa che l’area demaniale denominata ex “Piazzale Mediterraneo”, oggi piazzale Molinari, è stata ufficialmente consegnata lo scorso 9 dicembre al Comune di Fiumicino. Si tratta di uno spazio complessivo di oltre 7 mila metri quadri, comprendente anche i locali dell’ex Stazione Marittima (235 metri quadri) e il relativo spazio esterno di 110 metri quadri.

 

Secondo quanto riportato nella nota, “oggi le aree in oggetto sono nella piena disponibilità e gestione del Comune stesso”. Una precisazione che interviene direttamente su uno dei punti sollevati nell’articolo pubblicato questa mattina, dove si evidenziava come la situazione di mancata pulizia potesse essere legata al non perfezionamento del passaggio di consegne tra Autorità Portuale e amministrazione comunale.

 

 

 

 

