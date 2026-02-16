Revocato il divieto sulle telline a Maccarese

L’ASL RM3: “Via libera alla raccolta e alla commercializzazione nell’Area 2 dopo l’esito favorevole dell’Istituto Zooprofilattico”

di Fiumicino Online

Buone notizie per il comparto ittico locale e per gli appassionati di prodotti del mare: l’ASL Roma 3 ha comunicato la revoca con effetto immediato dell’ordinanza emanata nel dicembre 2025 che disponeva il divieto di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie telline.

Il provvedimento riguarda nello specifico la zona denominata “Area 2 – Maccarese”, tratto di litorale particolarmente rilevante per l’attività di pesca e per l’economia del territorio.

La decisione è stata assunta a seguito del rapporto di prova redatto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, che ha certificato il venir meno delle criticità che avevano portato all’adozione del precedente divieto.

Con la revoca dell’ordinanza, torna quindi consentita la raccolta e la successiva commercializzazione delle telline provenienti dall’area interessata, con la possibilità di immissione al consumo umano diretto nel rispetto delle normative vigenti. Un segnale importante per gli operatori del settore e per il comparto della piccola pesca locale, che nelle scorse settimane aveva dovuto sospendere l’attività nell’area indicata.

Resta alta, come previsto dalle procedure, l’attenzione delle autorità sanitarie sul monitoraggio delle acque e dei prodotti ittici, a tutela della salute pubblica e della qualità delle produzioni del territorio.