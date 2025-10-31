Pesca, fermo prolungato a novembre, la marineria di Fiumicino chiede sostegno: “Servono ristori e decisioni chiare”

Costa: “Stiamo al fianco dei pescatori in Regione e in Comune per risolvere le criticità”

di Matteo Fasano

Prosegue anche per il mese di novembre il fermo pesca per le marinerie che operano sul Tirreno. La decisione arriva da un decreto del Direttore generale del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in attuazione del nuovo Regolamento europeo sul settore ittico.

Una misura che, inevitabilmente, incide in maniera significativa sull’economia del comparto e sulle comunità costiere. A farsi portavoce delle preoccupazioni dei pescatori di Fiumicino sono le Cooperative locali, che hanno diffuso una nota congiunta firmata da Rita Cinque, presidente della Nuova Fiumicino Pesca, e Gennaro De Prete, presidente della cooperativa La Pesca Romana S.C.A.R.I.

Le associazioni sottolineano come l’attuale situazione sia anche il risultato di decisioni prese negli anni passati: “Le problematiche che oggi viviamo – si legge nella nota – derivano da cattive gestioni di un decennio fa, non imputabili all’attuale amministrazione, che invece ha sempre dimostrato disponibilità al confronto con i pescatori. Tra le difficoltà maggiori, la normativa che ha ridotto lo sforzo di pesca del 40% nel periodo 2019-2023, limitando le uscite in mare a 130 giorni l’anno. Tale normativa è stata congelata grazie all’azione dell’attuale Ministero, motivo per cui esprimiamo sostegno e condanniamo gli attacchi finora ricevuti”.

Le cooperative ricordano inoltre il recente incontro con l’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, dedicato ai ristori per il fermo aggiuntivo previsto nel novembre 2025, auspicando ora un voto unanime in Consiglio regionale sull’emendamento atteso.

Anche dal Comune di Fiumicino arriva una presa di posizione a fianco dei lavoratori del mare.

“Stiamo al fianco dei pescatori in Regione e in Comune, lavorando quotidianamente per risolvere criticità che derivano soprattutto dal periodo 2019-2023, come riportato anche nel documento delle cooperative” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente con delega alla Pesca, Stefano Costa.

La speranza del comparto è che, accanto alle misure di tutela ambientale, arrivino presto strumenti concreti per garantire continuità e futuro a una delle tradizioni più radicate e identitarie del territorio di Fiumicino.