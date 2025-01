Passi carrabili ed esposizioni pubblicitarie, si paga entro il 31 gennaio

Circa 4000 gli avvisi spediti dalla Fiumicino Tributi

La Fiumicino Tributi ricorda ai cittadini/contribuenti che il prossimo 31 gennaio scade il termine per provvedere al pagamento, riferito all’anno in corso, del CUP, Canone Unico Patrimoniale (ex TOSAP – ICP) per l’occupazione del suolo pubblico (passi carrabili, dehors, etc.), del canone unico mercatale (destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) e per l’esposizione pubblicitaria (ex ICP).

Circa 4000 avvisi, con il conteggio del dovuto e con le indicazioni per effettuare il versamento, sono stati spediti a coloro che hanno fatto la dichiarazione negli anni passati.

Si paga con PagoPA; in modo semplice, comodo e sicuro. Una grande opportunità di scegliere tra molteplici canali e strumenti di pagamento in base alle proprie abitudini, avendo la completa visibilità dei costi del servizio in totale trasparenza. PagoPA, infatti, aggiorna in automatico l’importo dovuto e assicura con immediatezza che l’ente abbia correttamente ricevuto il pagamento.

Si ricorda che il ritardato pagamento, non giustificato dal mancato o differito ricevimento del bollettino, comporta l’applicazione di sanzioni.

Per richiedere copia dei bollettini di pagamento, per le nuove utenze, cessazioni e/o variazioni o per informazioni e chiarimenti contattare la sezione dedicata su www.fiumicinotributi.it, oppure ad accedere al portale del contribuente e con lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) scaricare i modelli di pagamento.

Per l’occupazione del suolo pubblico a carattere permanente che prevede importi superiori a 250 euro e per le esposizioni pubblicitarie di importi superiori a 1.500 euro, è ammesso il versamento in 4 rate le cui scadenze sono:

1° rata o unica soluzione entro il 31/01/2025

2° rata entro il 31/03/2025

3° rata entro il 30/06/2025

4° rata entro il 30/09/2025