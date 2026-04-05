Pasqua sul litorale romano: assaggio d’estate tra mare e sole

Grande affluenza tra Ostia, Fiumicino e Fregene, tra spiagge, ristoranti pieni ed eventi tra cultura e natura per il weekend pasquale

Una Pasqua con un primo “bagno” di sole e nel solco della tradizione gastronomica sul litorale romano. E domani si replica. La giornata gradevole, con una temperatura vicina ai 20 gradi, ha invogliato all’arrivo verso Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese tanti visitatori, con destinazione le spiagge, per una prima tintarella e per passeggiate sui moli portuali e i lungomare, con un “tutto esaurito” per i parcheggi. I tanti ristoranti, stabilimenti balneari e bistrot segnano già da giorni il pieno di prenotazioni per oggi e domani. Molti hanno approfittato anche della “Domenicalmuseo”, con l’ingresso gratuito in tutti i siti del Parco archeologico a Fiumicino e Ostia Antica.

Intensificati i controlli viari per il ponte pasquale, con in campo, in ogni turno, le pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino e di Roma Capitale, in coordinamento con le altre forze dell’ordine e rinforzati, con mezzi in mare e a terra, quelli della Capitaneria di Roma. Sotto la lente d’ingrandimento i 24 chilometri di spiagge della costa di Fiumicino, la darsena e il centro storico, e le principali arterie. Attesa anche domani una notevole affluenza di visitatori tra spiagge, parchi e pinete, come quelle di Villa Guglielmi, a Fiumicino, Fregene e Castelfusano ad Ostia, per i tradizionali pic-nic di Pasquetta.

Ci sarà spazio anche per la cultura e la natura: tutti i siti del Parco archeologico saranno domani eccezionalmente aperti al pubblico. Alle 11.30, poi, in programma “Fai acqua da tutte le parti”: una visita guidata al Castello di Giulio II, ad Ostia Antica. L’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene, proporrà una serie di appuntamenti per grandi e piccoli, con un tuffo nella biodiversità tra stagni, laboratori creativi e la mostra scientifica dei dinosauri a grandezza naturale. Ancora domani, dalle 8 alle 20, sul Lungomare della Salute, a Fiumicino, su iniziativa della Pro Loco, si svolgerà invece “Il Mercatino di Pasquetta”, con stand gastronomici e di artigianato.