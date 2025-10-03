Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 3 Ottobre 2025

Partono i lavori all’Ecocentro di Via del Pesce Luna

Modifiche al traffico dal 6 al 9 ottobre e accesso limitato nei weekend fino al termine dell’intervento

 

Per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria delle tettoie presso l’Ecocentro di Via del Pesce Luna, si comunica che ci sarà la Disciplina di Traffico Provvisoria (DTP) dal 6 al 9 ottobre dalle ore 07:00 alle 17:00, con istituzione del divieto di sosta e fermata zona rimozione ambo i lati nel tratto interessato dai lavori e apposizione del divieto di sosta/fermata zona rimozione, preavviso di lavori in corso, limite 30 km/h, freccia dx o sx. Queste limitazioni si rendono necessarie per garantire la sicurezza durante le prime fasi più delicate del cantiere.

 

L’Ecocentro sarà aperto il Sabato e la Domenica mentre rimarrà chiuso dal lunedì al venerdì, a partire dal 6 ottobre, per permettere il regolare svolgimento dei lavori che proseguiranno oltre la fase di DTP e avranno una durata stimata fino a dicembre 2025 / gennaio 2026 (salvo imprevisti).

 

Per tutta la durata del cantiere, l’accesso al Centro di Raccolta sarà garantito con orario ridotto, valido fino alla fine degli interventi:

 

– Sabato: 08:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

– Domenica: 08:00 – 13:00

 

 

 

