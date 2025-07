Parco Tommaso Forti: ripuliti dall’amministrazione comunale e da Fiumicino Ambiente, l’area Pic nic ed il prato a ridosso dell’area gioco

Una situazione indecorosa, causata ancora una volta dall’inciviltà di alcuni frequentatori, che si trascinava nelle aree da diversi giorni

di Dario Nottola

E’ stato ripulito dall’amministrazione comunale e da Fiumicino Ambiente il tappeto di rifiuti che, al parco pubblico Tommaso Forti, circondava l’area dei set da Pic nic ed il prato a ridosso dell’area gioco.

Una situazione indecorosa che si trascinava nelle aree da diversi giorni, tra cartacce, bottiglie di plastica, lattine ma anche bottiglie e vetri rotti. Un quadro causato, ancora una volta, dall’inciviltà di alcuni frequentatori, spesso assai giovani, ancora più paradossale vista la presenza, nelle strette vicinanze, in tali aree, da un pò di tempo, di diversi maxi cestoni per conferire rifiuti indifferenziati, oltre a quelli per la differenziata.

Neanche la “forza” per fare quattro passi e lasciare i rifiuti nei cestini, al termine di bivacchi e bisbocce. Da stigmatizzare fortemente, poi, come già facemmo appena pochi giorni dopo l’installazione dei 10 set da pic nic a maggio scorso, il comportamento irrispettoso verso gli arredi pubblici: ormai diversi di tali tavolini sono riempiti completamente di scritte, graffiti e parolacce. Ogni altro commento è superfluo.

Confidiamo che, presto, a questo punto, si concluda l’iter per il passaggio definitivo di proprietà di Parco Forti dalla Regione Lazio al Comune, in modo che l’amministrazione comunale possa, finalmente, procedere ad un affidamento per la cura, la gestione e la sorveglianza di un bene assai frequentato da famiglie, bambini ed adolescenti. E che il senso civico e l’educazione possano, comunque, tornare di “moda”.

Intanto, chiediamo all’amministrazione un più puntuale monitoraggio della situazione dei rifiuti gettati nel parco e la conseguenza ordinaria pulizia, accanto ad un controllo più capillare della Polizia Locale.