Parco Tommaso Forti cambia volto: a settembre parte la grande riqualificazione

Più verde, sicurezza e videosorveglianza, nuovi spazi per sport, spettacoli e amici a quattro zampe, area fitness, Wi-Fi e servizi. Costa; “Il Comune punta a trasformare il parco in un nuovo polo di socialità per Fiumicino”

Il Comune avvia un importante progetto di riqualificazione e gestione del Parco Pubblico Tommaso Forti, con l’obiettivo di trasformare l’area in uno spazio moderno, sicuro, accessibile e capace di diventare un punto di riferimento per la comunità.

“Il percorso nasce da un passaggio amministrativo di particolare rilevanza: il Parco era precedentemente un’area in concessione alla Regione – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Questa Amministrazione ha lavorato per definire il trasferimento dell’area al patrimonio comunale, assumendone così pienamente la responsabilità e la possibilità di programmarne il futuro”.

“Abbiamo poi scelto – aggiunge – di affidare la gestione del Parco, nella convinzione che una gestione organizzata sia una scelta strategica per garantire una migliore cura della cosa pubblica e una presenza costante. L’affidamento a un soggetto gestore non significa quindi rinunciare alla funzione pubblica del Parco, ma al contrario rafforzarla, attraverso un modello capace di assicurare organizzazione, presidio, prevenzione degli atti vandalici e manutenzione continuativa.”

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la sicurezza. La gestione del Parco sarà improntata a un modello di sicurezza integrata. Sono infatti previsti l’ apertura e la chiusura regolamentata dell’area e installazione di un sistema di videosorveglianza, con telecamere ad alta definizione collocate nei punti strategici.

Un parco più verde e sostenibile. La manutenzione delle aree verdi sarà effettuata in maniera costante attraverso sfalci, pulizia e potature, prestando attenzione al rispetto dei cicli biologici naturali. Le alberature presenti, ormai secche, saranno sostituite con nuove piantumazioni, prevedendo arbusti, piante aromatiche della macchia mediterranea e nuove siepi, così da restituire qualità, decoro e identità paesaggistica all’area.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sostenibilità energetica, attraverso il miglioramento dell’illuminazione esistente e la posa di un impianto fotovoltaico.

Sport accessibile e attività per tutte le età. Il nuovo Parco Tommaso Forti sarà anche un grande spazio dedicato allo sport e all’attività motoria. È stata pensata la riqualificazione delle strutture sportive esistenti, con il ripristino della pavimentazione, della segnaletica e la sostituzione delle attrezzature, delle porte e dei canestri dei campi di calcio a 5, basket e pallamano. Sarà inoltre realizzato un campo regolamentare di bocce, come spazio ludico e di socializzazione.

Un ulteriore intervento riguarderà la realizzazione di un’area fitness outdoor, dedicata all’attività motoria libera, accessibile gratuitamente alla cittadinanza e progettata secondo un principio di utilizzo intergenerazionale. L’area sarà dotata di attrezzature per trazioni, parallele, cyclette, panche per esercizi e altre attrezzature dedicate all’attività fisica.

L’obiettivo complessivo è promuovere uno stile di vita sano e favorire la pratica sportiva come strumento di benessere e prevenzione, rendendo l’attività fisica realmente accessibile a tutti.

Importante sarà anche la riqualificazione dell’area dedicata agli spettacoli dove partiranno interventi per il ripristino della pavimentazione e della copertura, oltre alla realizzazione di un impianto elettrico, attualmente assente, completo di strumenti audio e video.

“Vogliamo dotare il Parco di una struttura tecnologicamente adeguata e capace di ospitare molteplici tipologie di iniziative – spiega l’Assessore – L’area spettacoli non sarà infatti concepita solo come luogo destinato agli eventi serali, ma come uno spazio polifunzionale attivo tutto il giorno dove si potranno ospitare attività motorie collettive, recite, saggi, spettacoli, iniziative culturali e manifestazioni, favorendo il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio.”

Ristoro, servizi e valorizzazione delle attività locali. All’interno del Parco sarà inoltre possibile sviluppare un’attività di ristoro, con l’obiettivo di coinvolgere anche le attività locali, valorizzando prodotti a chilometro zero e le tipicità del territorio. A completamento dei servizi sarà prevista anche una rete Wi-Fi gratuita.

Un Parco aperto anche agli amici a quattro zampe. Tra le novità del progetto assume particolare importanza anche l’introduzione di un’ area cani, pensata per rispondere alle esigenze dei cittadini proprietari di animali.