Il sindacato della Cisl-Fp denuncia la cronica carenza di personale della Polizia locale di Fiumicino

Antonio D’Agostino: “Servono subito almeno 30 agenti per rispondere ai nuovi incarichi richiesti al comando”

di Umberto Serenelli

Sotto al microscopio della Cisl-Fp finisce il carente organico della Polizia locale nel comune di Fiumicino. Il problema si è accentuato con l’apertura del nuovo distaccamento a Aranova e la recente attivazione dell’ufficio mobile che ha costretto il sindacato a chiedere l’assunzione di agenti visto che il gruppo corre il rischio di andate in tilt.

“Per dare un’immediata risposta agli impegni d’istituto del corpo servono almeno 30 unità – tuona Antonio D’Agostino, responsabile territoriale Cisl-Fp dei comuni della provincia di Roma – Il concorso bandito dall’amministrazione per 3 persone è poco efficace davanti al susseguirsi di nuovi incarichi che vengono affidati oggi al comando della Polizia locale”.

Attualmente nella caserma di piazzale Generale Alberto Dalla Chiesa sono in servizio circa 85 unità che la Cisl-Funzione pubblica ritiene chiaramente insufficienti in quanto la Legge Regionale della Polizia locale (articolo 12, comma 2 lettera A) stabilisce un agente per 400 residenti.

“Considerato che nel Comune costiero risiedono oltre 85mila abitanti – aggiunge – Fiumicino dovrebbe avere un organico di circa 210 poliziotti”.

Durante i mesi estivi il Comune aeroportuale raggiunge le circa 150mila presenze, con il conseguente aumento del traffico automobilistico lungo le principali arterie.

“Questa grossa affluenza rende impossibile garantire i molteplici servizi in cui impegnato il personale in divisa – sottolinea D’Agostino – che vanno dalla viabilità alla sicurezza urbana, compresi i controlli demaniali e quelli congiunti con altre forze di polizia nel quartiere di Parco Leonardo. Senza poi dimenticare la presenza presso l’aeroporto Leonardo da Vinci”.

Allo scalo è infatti operativa la “squadra vetture”, adibita soprattutto ai controlli di taxi e degli ncc, dove è abbastanza sostenuto il fenomeno dell’abusivismo, oltre a quella per la viabilità stradale. Anche per garantire questi servizi allo scalo, gli ex-vigili urbani sono chiaramente sotto organico e l’assenza è evidente durante il periodo estivo quando l’aeroporto è preso d’assalto dai turisti.

In sofferenza, secondo la Cisl-Fp, i reparti di polizia ambientale, edilizia e giudiziaria oltre a quella amministrativa impegnata nei controlli sulle attività commerciali del territorio. Per questi motivi il sindacato è stato praticamente costretto a alzare la voce nei confronti dell’amministrazione.

“Il comune di Fiumicino potrebbe approfittare del nuovo Decreto sulle Pubbliche amministrazioni, approvato di recente, per iniziare a assumere – conclude –Torniamo poi a chiedere di dotare il personale di spray anti-aggressione, di un’arma a quelli che ancora ne sono privi, della patente di servizio e di un veicolo speciale attrezzato per il trasporto di persone fermate o arrestate”.