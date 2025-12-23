Parco Leonardo, stop al degrado: l’Assessore Costa restituisce decoro all’area di via Peruzzi

“Ci tengo a ribadire che l’area oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti è privata”

di Fernanda De Nitto

Nella giornata di oggi è stata completamente bonificata la discarica abusiva da tempo presente tra Via Baldassarre Peruzzi e Via Filippo Brunelleschi, al Parco Leonardo. Nell’area in questione erano ammassati numerosi rifiuti di ogni genere, compresi carrelli per la spesa, cartoni di grandi dimensioni e materiali non riciclabili.

“A seguito delle diverse segnalazioni e controlli effettuali nell’intera area da parte della Polizia Locale, che ha effettuato diversi sopralluoghi nella zona, e dopo la nostra sollecitazione rivolta ai proprietari dell’area di procedere in danno, siamo finalmente riusciti a ridare il giusto decoro alla zona – afferma l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – Ci tengo a ribadire che l’area oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti è privata, gestita dal consorzio Spiges, di proprietà di Ambrosia, e che pertanto l’Amministrazione può intervenire solo in danno nei confronti della società responsabile. L’area è stata da sempre attenzionata dalla Fiumicino Ambiente, dai nostri uffici e dalla Polizia Locale che già più volte aveva effettuato dei sopralluoghi verificando lo stato di abbandono dei rifiuti”.

“La bonifica completa dell’area a ridosso delle festività, a cura della proprietà, ha riconsegnato ai cittadini della zona un luogo che merita il giusto decoro. Grazie alla responsabilità di tutti e all’impegno comune possiamo sostenere un servizio altamente efficiente in tema di gestione e raccolta rifiuti in tutte le località del comune” ha concluso l’Assessore Stefano Costa.