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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 13 Ottobre 2026

Parco Leonardo: interventi di pulizia in via Giulio Romano: modifiche temporanee alla sosta il 16 e 17 ottobre

Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 8.00 alle 16.30 nel tratto stradale e nei parcheggi pubblici interessati dai lavori

 

 

Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026 sono previsti interventi di pulizia e manutenzione in via Giulio Romano, nella località di Parco Leonardo, finalizzati a migliorare le condizioni di decoro della strada e delle aree di parcheggio pubblico.

 

 

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il 16 e 17 ottobre, dalle ore 8.00 alle 16.30 e comunque fino al completamento dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto di via Giulio Romano e nei parcheggi pubblici interessati.

 

 

Nei tratti coinvolti sarà inoltre previsto il limite di velocità di 30 km/h, con apposita segnaletica di preavviso.

 

 

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Parco Leonardo pulizia stradale via Giulio Romano
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