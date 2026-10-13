Parco Leonardo: interventi di pulizia in via Giulio Romano: modifiche temporanee alla sosta il 16 e 17 ottobre

Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 8.00 alle 16.30 nel tratto stradale e nei parcheggi pubblici interessati dai lavori

Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026 sono previsti interventi di pulizia e manutenzione in via Giulio Romano, nella località di Parco Leonardo, finalizzati a migliorare le condizioni di decoro della strada e delle aree di parcheggio pubblico.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il 16 e 17 ottobre, dalle ore 8.00 alle 16.30 e comunque fino al completamento dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto di via Giulio Romano e nei parcheggi pubblici interessati.

Nei tratti coinvolti sarà inoltre previsto il limite di velocità di 30 km/h, con apposita segnaletica di preavviso.