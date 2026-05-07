Parco Leonardo, il Sindaco Baccini incontra il Comitato: “Più controlli e interventi concreti”

Sicurezza, videosorveglianza, viabilità e decoro urbano tra i temi affrontati nel vertice in Comune

Prosegue il dialogo tra il Comune di Fiumicino e il Comitato di Quartiere Parco Leonardo sui principali temi che interessano il quartiere. Sicurezza, degrado urbano, decoro e viabilità sono stati al centro dell’incontro svoltosi ieri presso la sede comunale.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco Mario Baccini, il segretario generale Giuseppe Salvatore Alemanno, Federica Cerulli, presidente della VII Commissione Scuola, Cultura e Sport, l’ingegner Paolo Roccetti, dirigente dell’Area Strategia del Territorio e Ambiente, insieme ad alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere Parco Leonardo.

“Tra i temi principali affrontati, la sicurezza è stata posta in primo piano – spiegano gli esponenti del Comitato – Sono emerse diverse criticità, tra cui la presenza di locali abbandonati, problematiche igienico-sanitarie e situazioni di rischio in varie aree del quartiere”.

Il Comune, riferiscono ancora dal Comitato, ha già avviato sopralluoghi con la Polizia Locale, riscontrando diverse problematiche legate al degrado urbano e alla sicurezza dei residenti. L’amministrazione ha inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli a partire già da questo fine settimana.

Tra le prime misure previste figurano la realizzazione di una relazione tecnica completa sul quartiere, corredata da documentazione fotografica da utilizzare nelle richieste agli organi competenti, e l’adozione di un’ordinanza per intimare alla proprietà la messa in sicurezza e la bonifica dei locali abbandonati, così da eliminare situazioni di rischio per l’igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini.

“Abbiamo ribadito l’importanza dell’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili – proseguono dal Comitato – oltre al coinvolgimento di Prefettura e Questura e alla possibile attivazione del dispositivo ‘Strade Sicure’ nell’area della stazione, percorso sul quale il Comune ha confermato la volontà di procedere”.

Un altro punto rilevante dell’incontro ha riguardato la convenzione con il Consorzio. Il Comune ha infatti avviato una verifica strutturata degli obblighi previsti attraverso una nuova Commissione di collaudo già operativa. Dalle verifiche sarebbero emersi alcuni aspetti che necessitano di un rapido adeguamento agli obblighi convenzionali, motivo per cui è stato aperto un tavolo di confronto formale.

Sul fronte del decoro urbano, è stata confermata la riqualificazione del Parco del Perugino dopo l’estate, anche in vista degli eventi e delle manifestazioni in programma, oltre alla ripresa degli interventi al Parco delle Idee.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre segnalate criticità legate alla viabilità, in particolare sugli attraversamenti e sugli svincoli di via del Caravaggio, via delle Arti, via Stoccolma e via Portuense, che saranno oggetto di valutazione per eventuali interventi migliorativi.

Tra le richieste avanzate dal quartiere figurano anche l’attivazione del servizio “Acqua del Sindaco” e l’inserimento della Festa di Quartiere, giunta alla settima edizione e in programma a giugno, nel calendario estivo comunale.

“L’incontro è stato costruttivo – dichiara Erik Paciucci, presidente del Comitato di Quartiere Parco Leonardo – Sono molto fiducioso e tutti noi del Comitato confidiamo in un cambio di passo per affrontare e risolvere le problematiche del quartiere, in linea con il ruolo strategico che Parco Leonardo riveste per il territorio di Fiumicino”.