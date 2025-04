Parco Leonardo DTP, per la processione organizzata dalla Parrocchia San Benedetto Abate

Domenica 13 aprile chiusura al transito veicolare di alcune vie, limitatamente al passaggio dei fedeli, dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Domenica 13 aprile, per poter permettere il regolare svolgimento della processione, organizzata dalla Parrocchia San Benedetto Abate, in occasione della Domenica delle Palme, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti.

Chiusura al transito veicolare limitatamente al passaggio dei fedeli dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e comunque fino al termine della processione:

– Via Baldassarre Peruzzi (parcheggi esterni centro commerciale WOW) dal lato adiacente a Via Portuense;

– Via del Perugino nel tratto compreso da Via Giulio Romano a Via Portuense;

– Via Mantegna nel tratto compreso da Via del Perugino a Viale del Caravaggio (nella corsia di marcia con direzione Viale del Caravaggio);

– Viale del Caravaggio nel tratto compreso da Via Mantegna a Via Portuense;

– Via del Perugino nel tratto compreso da Viale del Caravaggio fino alla Chiesa “San Benedetto Abate”