Ospedale Bambino Gesù, a Palidoro il primo ambulatorio pediatrico per la miopia

Il servizio seguirà bambini e adolescenti con percorsi specialistici personalizzati per rallentare la progressione del difetto visivo

di Dario Nottola

All’ospedale Bambino Gesù di Palidoro ha aperto il primo ambulatorio pediatrico in Italia dedicato alla miopia. Un problema che interessa oltre 2 milioni di giovani tra i 5 e i 19 anni. La miopia, un difetto della vista, in Italia interessa circa una persona su quattro.

Per affrontare questo problema di salute pubblica, il Bambino Gesù ha attivato nella sede di Palidoro il primo ambulatorio dedicato esclusivamente alla miopia all’interno di un ospedale pediatrico italiano. Il nuovo servizio permetterà di seguire nel tempo i giovani pazienti con percorsi specialistici personalizzati e interventi mirati a rallentare la progressione del difetto visivo.

“La miopia non è soltanto un difetto della vista da correggere con gli occhiali, ma una condizione che può avere conseguenze importanti sulla salute degli occhi in età adulta – spiega il professor Luca Buzzonetti, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica del Bambino Gesù – Intervenire durante l’infanzia per rallentarne la progressione significa proteggere la vista degli adulti di domani”. Il nuovo ambulatorio di Palidoro garantirà una presa in carico specialistica e continuativa dei bambini e degli adolescenti miopi, per individuare i casi a maggior rischio di progressione e adottare le strategie più appropriate per rallentarla.

Si tratta di un ambulatorio di secondo livello: i pazienti con diagnosi confermata di miopia durante una visita presso il servizio di Oculistica dell’ospedale saranno indirizzati direttamente dagli specialisti al nuovo percorso dedicato.

I controlli, con cadenza semestrale o annuale, saranno programmati sulla base dell’età del paziente, della velocità di progressione della miopia e della presenza di eventuali fattori di rischio. Attraverso esami diagnostici specifici sarà possibile seguire nel tempo l’evoluzione del difetto visivo e valutare, caso per caso, le opzioni terapeutiche disponibili.