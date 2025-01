Oggi il ritorno dei trattori lungo la via Aurelia, al km 28-29, al centro della protesta i prezzi dei prodotti

Tra Torrimpietra e Granaretto, il presidio “Torniamo a chiedere che ci sia un prezzo equo per i prodotti agricoli”

Tornano i presidi degli agricoltori. Una rappresentanza dei territori di Fiumicino, Cerveteri, Anguillara, con alcuni trattori al momento, si è radunata oggi nuovamente in un presidio lungo la via Aurelia, al km 28-29, tra Torrimpietra e Granaretto.

Si tratta dello stesso punto dove nel 2024, a febbraio, ci fu un’analoga protesta, con i trattori, degli agricoltori delle zone nord del litorale nord di Roma e Fiumicino.

Le motivazioni del presidio sono analoghe e riportano in primo piano la questione dei “prezzi dei prodotti agricoli, sottopagati – spiegano i portavoce – è passato un anno dalla precedente protesta e dal Governo non abbiamo avuto finora proposte o risultati concreti. Con i prezzi non ci stiamo più rispetto a quello che, come produttori primari, ci costa produrre. Torniamo a chiedere che ci sia un prezzo equo e riconosciuto per i prodotti agricoli“. Sul posto le Forze dell’Ordine.