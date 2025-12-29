Nuovo liceo di Fiumicino, definito il cronoprogramma della progettazione

Dal tavolo di confronto promosso dal Comune conferme da Città Metropolitana: progettazione entro il 2026 e avvio dei lavori nel 2027

L’Amministrazione comunale di Fiumicino ha promosso e convocato un tavolo di confronto istituzionale, svoltosi presso gli uffici comunali, finalizzato a definire con chiarezza il cronoprogramma della progettazione del nuovo liceo di Fiumicino, un’infrastruttura strategica per il territorio e per il potenziamento dell’offerta formativa locale.

Il confronto è stato reso possibile grazie al costante impegno politico e al dialogo istituzionale che questa Amministrazione ha messo in atto nel tempo, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e tempestive alle esigenze della comunità.

Nel corso dell’incontro, Città Metropolitana ha confermato il proprio impegno ad affidare la progettazione dell’opera entro il 2026, consentendo così l’avvio dei lavori di realizzazione all’inizio del 2027.

“La realizzazione del nuovo liceo rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione – ha dichiarato il vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati – Si tratta di un investimento per garantire ai nostri giovani strutture adeguate alle esigenze formative del territorio. Il percorso di confronto avviato e fortemente voluto dal Comune di Fiumicino è il risultato di una precisa volontà politica e di un lavoro costante di interlocuzione istituzionale con Città Metropolitana, finalizzato al rispetto di tempi certi e alla realizzazione di un’opera attesa da anni.”

Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco Giovanna Onorati, la presidente della Commissione scuola Federica Cerulli, Claudio Dello Vicario direttore del dipartimento I – Politiche educative – Edilizia Scolastica, Ester Mieli Senatrice di FdI e Barbara Bonanni consigliera di Città Metropolitana, a conferma di una collaborazione istituzionale solida e continuativa tra gli enti coinvolti.