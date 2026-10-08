Nuovi investimenti per strade e marciapiedi: dalla Giunta un piano di interventi da Isola Sacra al Nord del Comune

La solidità dei conti comunali consente di programmare nuove opere per la sicurezza stradale e la riqualificazione urbana. Finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito di un plafond già programmato

di Fernanda De Nitto

Una nuova stagione di investimenti per la città di Fiumicino, con interventi che interesseranno il territorio comunale da Sud a Nord, partendo da Isola Sacra e raggiungendo le località di Fiumicino, Le Vignole, Maccarese-Fregene, Aranova, Testa di Lepre e il quadrante settentrionale.

La Giunta comunale ha approvato in questi giorni una serie di delibere dedicate alla sicurezza stradale e alla riqualificazione delle infrastrutture urbane, con progetti che prevedono il rifacimento di pavimentazioni, la manutenzione straordinaria delle arterie viarie, la sistemazione dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Un programma che si inserisce in una strategia amministrativa più ampia, orientata a superare la frammentazione territoriale e a garantire a tutte le località della città un’attenzione concreta attraverso investimenti e opere pubbliche.

A rendere possibile questa nuova programmazione è anche il lavoro di risanamento e consolidamento dei bilanci comunali, che ha restituito all’Ente affidabilità finanziaria e capacità di investimento.

“Abbiamo approvato una serie di progetti importanti che riguardano la manutenzione e la messa in sicurezza delle nostre strade e dei percorsi pedonali”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati.

“Si tratta di interventi – sottolinea – individuati sulla base delle criticità riscontrate sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione, l’accessibilità e la qualità degli spazi pubblici. La volontà della Giunta è quella di intervenire in maniera diffusa, senza trascurare nessuna parte della città”.

Il programma interessa una rete viaria comunale di circa 300 chilometri e prevede, per gli interventi oggetto delle recenti deliberazioni, un investimento complessivo superiore al milione di euro.

Da Isola Sacra parte il programma di riqualificazione

A Isola Sacra sono previsti interventi per la messa in sicurezza della viabilità pedonale, con il ripristino della funzionalità e dell’accessibilità di diversi marciapiedi. Particolare attenzione sarà dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla corretta gestione delle acque meteoriche e alla sicurezza in prossimità degli accessi privati e degli attraversamenti pedonali. L’obiettivo è restituire ai cittadini percorsi più sicuri e accessibili, migliorando concretamente la vivibilità dei quartieri.

Fiumicino, Le Vignole e Maccarese-Fregene: manutenzione e sicurezza

Il piano proseguirà interessando Fiumicino, Le Vignole e Maccarese-Fregene, dove sono previsti interventi di ripristino e messa in sicurezza delle sedi stradali. Le opere riguarderanno il miglioramento delle condizioni di percorribilità, la manutenzione delle pavimentazioni e la riqualificazione delle infrastrutture connesse alla viabilità. Una programmazione che punta a intervenire sulle criticità esistenti e a migliorare progressivamente la qualità della rete stradale.

Aranova e Testa di Lepre: investimenti per il Nord del Comune

Particolare rilievo assumono gli interventi programmati ad Aranova e Testa di Lepre, dove sono previsti lavori straordinari sulle sedi viarie e nuove pavimentazioni in diverse strade di scorrimento. Nel quadrante settentrionale del Comune il programma comprende anche il rifacimento del manto stradale e delle relative pertinenze, il miglioramento dell’accessibilità e l’adeguamento delle infrastrutture alle normative vigenti. Saranno inoltre realizzati interventi sulla segnaletica orizzontale, sull’eventuale messa in quota di pozzetti e griglie stradali e, dove necessario, sul prolungamento dei cigli e dei percorsi pedonali privi di camminamenti protetti.

Un insieme di opere che conferma la volontà dell’Amministrazione di assicurare anche alle località più distanti dal centro una presenza concreta attraverso investimenti infrastrutturali.

Palidoro: avanti anche il progetto della nuova rotatoria

Nel quadro degli interventi per il Nord del territorio si inserisce anche il progetto della rotatoria tra la via Castel Sant’Angelo e Tragliatella. Per questa infrastruttura la Giunta ha approvato lo schema di atto di impegno necessario all’ottenimento del finanziamento regionale. Un’opera destinata a migliorare la sicurezza e la funzionalità di un importante collegamento viario.

Bilanci affidabili e programmazione: la nuova capacità di investimento del Comune

Il dato che emerge dalle recenti deliberazioni non è soltanto tecnico, ma riguarda la capacità dell’Amministrazione di trasformare la solidità finanziaria dell’Ente in nuovi investimenti per il territorio. Il percorso di risanamento dei conti e di rafforzamento degli equilibri di bilancio ha consentito al Comune di recuperare credibilità e affidabilità, creando le condizioni per programmare interventi infrastrutturali in maniera organica. Dalla stabilità dei bilanci alla programmazione delle opere, fino alla loro concreta realizzazione: è questa la linea che caratterizza l’azione amministrativa della Giunta Baccini. Una scelta che punta a superare la logica degli interventi isolati, costruendo una strategia di riqualificazione urbana capace di coinvolgere progressivamente tutti i quartieri e tutte le località comunali.

Cassa Depositi e Prestiti, un plafond già programmato per finanziare le opere

Per il finanziamento dei progetti approvati dalla Giunta sarà utilizzato il canale di Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito di un plafond finanziario già programmato nel corso di un incontro tra i vertici dell’Amministrazione comunale e quelli di CDP. Una prospettiva che conferma il valore della programmazione finanziaria e dell’affidabilità dei bilanci comunali, elementi fondamentali per sostenere un piano di investimenti diffuso sul territorio.

“Il nostro obiettivo è dare continuità agli investimenti e trasformare la programmazione in cantieri e opere concrete – rimarca l’assessore – La sicurezza delle strade, l’accessibilità dei marciapiedi e la qualità degli spazi pubblici rappresentano esigenze quotidiane dei cittadini. Stiamo lavorando per rispondere a queste necessità con interventi distribuiti su tutto il territorio, da Sud a Nord, attraverso una programmazione sostenibile e una visione unitaria della città”.

“Una città che investe sulla sicurezza e sulla qualità della vita, facendo della solidità dei propri conti non un risultato fine a sé stesso, ma lo strumento per realizzare opere e migliorare concretamente il territorio” conclude Giovanna Onorati