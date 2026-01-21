Negli stabilimenti dell’Isola Sacra arrivano i bay-watch “Made in Fiumicino”

Siglata la convenzione del “Bonus bagnino” tra la “Rete di imprese balneari Isola Sacra” e l’Istituto Paolo Baffi

di Umberto Serenelli

La sicurezza di quanti faranno il bagno, la prossima estate, nelle strutture del lungomare della Salute ad Isola Sacra verrà affidata a 12 assistenti ai bagnanti dell’istituto “Paolo Baffi”.

Nel plesso di via Lorenzo Bezzi è stata infatti sottoscritta la convenzione per formare i futuri bay-watch grazie all’accordo raggiunto tra vulcanica “Rete di imprese balneari Isola Sacra” e l’Istituto che a braccetto svilupperanno il progetto “Bonus formazione bagnini di salvataggio”.

A partire dalla metà del prossimo febbraio, un gruppo composto da 30 studenti del quarto e quinto anno saranno protagonisti dell’idea varata della Rete che poi procederà alla selezione definitiva di 12 aspiranti bagnini. L’intesa è stata sottoscritto tra Marco Lepre, presidente della Rete, e la dirigente del Baffi, Marzia Canale, e prevende che i giovani prendano parte al corso per “assistenti ai bagnanti” gestito dall’Asd Water Academy e dalla Fin, presso la piscina Olimpia Club, che inoltre contempla anche il rilascio della certificazione del primo soccorso.

“Le spese per conseguire il brevetto, che sono di 534 euro a persona, saranno a totale carico delle strutture balneari: Oasi, Veliero, Tirreno, Vittoria, Florida Bussola, Marina del Rey, Queen Mary, BBQ, Neri, Papaya e Timone – precisa Lepre – che utilizzeranno la loro professionalità durante tutta la prossima stagione estiva sull’arenile”.

I bagnini di salvataggio “Made in Fiumicino” saranno operativi sull’arenile degli stabilimenti del lungomare della Salute con un contratto di tirocinio di 40 ore settimanali affiancati da un tudor.

“Ritengo proficua questa collaborazione con la Rete – commenta soddisfatta la Preside – perché viene data la possibilità ai ragazzi in entrare nel mondo del lavoro e fare delle proficue esperienze a corredo di quanto appreso dietro i banchi. Questo è il secondo progetto che variamo in sintonia con la Rete: l’augurio è quello di continuare su questa strada per far maturare gli studenti“.

Il riferimento del Dirigente è al piano “scuola-lavoro”, che decollerà il prossimo marzo, e vedrà impegnati quanti frequentano l’indirizzo turistico-alberghiero del plesso di via Bezzi, alle prese con le prime esperienze nel campo della ristorazione e quindi all’interno dei locali ubicati negli stabilimenti.

“Siamo orgogliosi del progetto di collaborazione tra il Baffi e la Rete – dichiara Roberto Severini, presidente del consiglio comunale – Questo è un forte segnale di crescita rivolto alle giovani leve. Auspichiamo che anche altri istituti possano seguire lo stesso positivo esempio”.