Tpl Fiumicino: sindacati soddisfatti per il pagamento degli stipendi Trotta

Risolta la vertenza, sindacati ringraziano il Comune e segnalano criticità legate alla scadenza dell’appalto

di Fernanda De Nitto

A seguito della corresponsione degli stipendi ai dipendenti della società Trotta Bus Service impiegati nel servizio di Trasporto Pubblico Locale a Fiumicino, le diverse sigle sindacali, da sempre in prima linea per la tutela dei lavoratori, hanno espresso la loro soddisfazione in merito agli esiti della questione.

“Oggi siamo felici perché siamo riusciti a risolvere, temporaneamente, un problema che purtroppo si manifesta troppo spesso. Ringrazio l’amministrazione comunale per la disponibilità e l’attenzione avuta nei confronti dei lavoratori del Tpl, confidando nel loro sostegno anche per il futuro. È purtroppo evidente che il problema, reiterato nel tempo, sia accentuato dalla quasi imminente conclusione dell’appalto che per un’azienda privata significa difficoltà nel reperire fondi, che vanno ad incidere sul servizio e soprattutto sui lavoratori. Siamo sempre pronti a scendere in piazza qualora ci fossero, di nuovo, delle evidenti criticità nei confronti della ditta”. – ha affermato Marco Buiazzini della Filt Cgil.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale, dal Sindaco Mario Baccini agli Assessori Angelo Caroccia e Vincenzo D’Intino, per il risultato raggiunto a tutela degli autisti del Tpl di Fiumicino. Grazie all’impegno dell’Assessore al Bilancio D’Intino si è riusciti a sostenere le garanzie necessarie affinché la ditta provvedesse in tempi congrui al pagamento di tutti gli stipendi dei lavoratori. Sarà mio impegno quello di continuare ad interloquire con il Comune soprattutto nel delicato passaggio dalla conclusione dell’appalto con Trotta all’unità di rete regionale di Astral”. – dichiara Flavio Rulli, nel duplice ruolo di rappresentante Ugl e incaricato del sindaco in tema di trasporti, che aggiunge – “Desidero congratularmi con tutte le sigle sindacali e l’amministrazione per i risultati sinora raggiunti, incentivando controlli e verifiche rispetto alle difficoltà palesate dall’azienda”.

“Per l’Ugl è unanime la soddisfazione per il raggiungimento dell’importante risultato condiviso con tutte le sigle sindacali sempre attente nei confronti dei lavoratori. Ringrazio, in particolare, tutti gli autisti della Trotta di Fiumicino che, nonostante le numerose criticità, continuano sempre a lavorare. Un plauso all’amministrazione per la costante attenzione avuta nei confronti di una situazione che si palesa ancora molto critica, dichiarandoci sempre disponibili a collaborare nell’interesse di utenza e lavoratori”. – ha affermato Simone Marinelli dell’Ugl.

“Come avevamo preventivato già la scorsa estate, con la fine dell’appalto si era sollecitata l’istituzione di un tavolo di confronto volto proprio a incentivare iniziative congiunte a tutela dei lavoratori e del servizio. Seppur l’amministrazione fino ad oggi ha fatto il massimo per garantire attenzione a lavoratori e pendolari, grazie anche all’intermediazione dei sindacati, si prospetta comunque una plausibile incertezza dovuta alla scadenza dell’appalto e alle proroghe mensili che saranno autorizzate fino al passaggio all’Astral. In questi casi la situazione può divenire ancora più delicata per il servizio Tpl che, ad oggi, continua a registrare linee saltate per mezzi spesso guasti. Se tali problematiche persisteranno siamo pronti a sostenere iniziative, proteste e incontri volti a trovare una risoluzione a tutela dei lavoratori e di tutti coloro che usufruiscono dei mezzi per i loro spostamenti in città”. – ha affermato Mirko Boschetti della Cgil.