Fiumicino, una panchina rossa per ricordare Federica Torzullo

Severini: “Un gesto simbolico dal grande valore sociale. Noi ci siamo”

Come Presidente del Consiglio Comunale della Città di Fiumicino, Roberto Severini esprime il proprio convinto sostegno alla proposta avanzata dai colleghi di Federica Torzullo e dalle sigle sindacali per la collocazione di una panchina rossa all’ingresso del centro di smistamento di Fiumicino, oltre all’istituzione di una borsa di studio in sua memoria.

“Non posso che accogliere favorevolmente questa iniziativa – dichiara Severini – Sarà mia cura condividere la richiesta con l’assessore competente alle pari opportunità e alle politiche sociali”.

Quanto accaduto ha profondamente colpito non solo le persone più vicine a Federica, ma l’intera comunità di Fiumicino. Un evento drammatico che ha scosso la coscienza collettiva e che richiama tutti a una riflessione più ampia.

“Si tratta di un gesto simbolico – conclude Severini – ma dal grande valore sociale. Un segnale concreto di memoria, rispetto e impegno. Noi ci siamo“.