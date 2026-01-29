Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 29 Gennaio 2026

Dal ricordo all’impegno: Fiumicino rilancia il messaggio delle panchine rosse

Picca: “Un’azione condivisa per trasformare il dolore in responsabilità collettiva”

 

di Fiumicino Online

 

Un gesto simbolico che diventa impegno concreto e diffuso sul territorio. L’Amministrazione comunale di Fiumicino accoglie e rilancia la proposta avanzata dai colleghi di Federica Torzullo e dalle organizzazioni sindacali a Poste Italiane, annunciando l’installazione di panchine rosse non solo presso il centro di smistamento, ma anche davanti ad altri uffici postali cittadini, come segno condiviso di memoria e sensibilizzazione.

 

A illustrarne il significato è l’assessore alle Pari Opportunità Monica Picca, che sottolinea la volontà di trasformare il dolore in un’azione collettiva capace di mantenere alta l’attenzione sui temi del rispetto, della dignità e della tutela delle donne.

 

 

“La proposta avanzata a Poste Italiane dai colleghi di Federica Torzullo e dalle organizzazioni sindacali, di realizzare una panchina rossa all’ingresso del centro di smistamento di Fiumicino e di istituire una borsa di studio per il figlio, rappresenta un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale” dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca.

 

 

“L’Amministrazione comunale – aggiunge – ha il dovere di trasformare il dolore in responsabilità collettiva, ed è per questo che ho deciso di ampliare il bellissimo gesto proposto dai colleghi di Federica, prevedendo l’installazione, a cura dell’Amministrazione comunale, di panchine rosse di fronte anche ad altri uffici postali presenti sul territorio, affinché l’iniziativa possa tradursi in un’azione condivisa e di sensibilizzazione per la città”.

 

“Segni come questi non restituiscono ciò che è stato tolto, ma possono contribuire a mantenere alta l’attenzione sui temi del rispetto, della dignità e della tutela delle persone, in particolare delle donne. A breve, d’intesa con il Presidente della Commissione Pari Opportunità Alessio Coronas, convocheremo una commissione incentrata sul tema della violenza di genere. Colgo inoltre l’occasione per esprimere la più sentita vicinanza e il profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Federica.” conclude Monica Picca

 

 

 

 

