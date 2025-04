Messe in suffragio per il Papa a La Storta ed a Fiumicino

di Dario Nottola

Messe di suffragio per Papa Francesco nella Cattedrale diocesana de La Storta e a Fiumicino. Davanti a tanti fedeli, in Cattedrale, il vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, dopo il Rosario, il pastore si è detto grato al Signore per i quasi dodici anni di un ministero vissuto da Francesco “come un kerygma continuo della gioia del Signore Gesù“.

Per il vescovo il Giubileo della misericordia e il giubileo della speranza sono “due architravi che esprimono il desiderio incontenibile di Papa Francesco di avvicinare quanti più fratelli e sorelle fosse possibile, per riportarli vicini al Signore. È nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium che ritroviamo il senso di un andare senza sosta per “riportare le persone a Dio, mostrando il volto di Dio, che è il volto del sorriso, che è il volto della gioia, che è il volto della misericordia”.

“Con l’Anno Santo, Francesco ha voluto “dare speranza al mondo, nonostante la guerra mondiale a pezzi, nonostante le contraddizioni, nonostante i soprusi, nonostante le violenze, nonostante le logiche contro i migranti, contro le persone che in qualche modo ci portano delle domande che inquietano il nostro cuore di benpensanti, soprattutto per noi del mondo occidentale. Ciò malgrado c’è la speranza. E la speranza nasce dal fatto che ci si può ritrovare fratelli”, ha proseguito.

“Nell’ultima Domenica di Pasqua – ha concluso il vescovo, – il Papa, con quella voce tentennante, ha benedetto ancora una volta il mondo benedicendolo con un amore immolato, con amore crocifisso, con l’amore del suo crocifisso. Con l’amore di quel Cristo che al suo fondatore Ignazio, proprio qui a La Storta ha detto, và a Roma. Lui è venuto a Roma, è stato obbediente alla Chiesa, l’ha servita con amore. E oggi davvero può dire che ha terminato la corsa, ma ha conservato la fede e soprattutto ha custodito la nostra fede”.



Una messa di suffragio per il Papa è stata celebrata anche nella chiesa madre di Fiumicino, Santa Maria Porto della Salute, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, e di Autorità civili e militari, rappresentanti della Pro Loco.

“Papa Francesco con le sue parole, i suoi insegnamenti, il suo sguardo perennemente rivolto ai più bisognosi è stato un faro. Oggi, nella Chiesa di Santa Maria Porto della Salute, ho voluto partecipare alla Santa Messa in Suo suffragio.

Un momento di raccoglimento, toccante, per celebrare con la preghiera il suo pontificato. Un’occasione per la nostra amministrazione per stringerci nel cordoglio e nel dolore per questa incommensurabile perdita”, ha detto Severini.