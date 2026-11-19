Mareggiata sul litorale romano, onde oltre 2,5 metri e balneari in allerta

Vento con punte di 40-50 nodi, acqua fin sotto gli stabilimenti. Timori per l’erosione da Fregene a Ostia, quasi interamente allagato il piazzale del vecchio faro di Fiumicino.

di Dario Nottola

Un giovedì da “leoni”, per parafrasare un celebre film cult di onde e surf. Ma quello era un mercoledì: oggi, invece, tutto il litorale romano sta facendo i conti con la prima vera e assai intensa mareggiata d’autunno, suscitando preoccupazione soprattutto tra i balneari.

Domani, forse, si vedrà la vera entità delle possibili conseguenze: al momento si registrano onde di oltre 2,5 metri, mentre il vento ha raggiunto finora punte di 40-50 nodi. A Fregene, ad esempio, questa mattina è stato misurato a 65 chilometri orari. In alcuni tratti della costa l’acqua è arrivata fin sotto le strutture balneari, lambendo verande o circondando le cabine.

A Fregene, mentre su circa 800 metri di litorale sud la diga sott’acqua, già completata, offre da tempo una relativa difesa e protezione, non mancano preoccupazioni nella zona più centrale, colpita dall’erosione, che attende per la fine dell’anno o, più probabilmente, per l’inizio del 2027 il prolungamento dei lavori per altri 870 metri, comprensivi di circa 350 metri di barriera sottomarina.

Timori, già evidenziati nei giorni scorsi, anche tra i balneari di Isola Sacra, sul Lungomare della Salute, dove le scogliere frangiflutti continuano da tempo ad abbassarsi, non riuscendo più, come prima, a esercitare una difesa efficace contro le onde. Sotto osservazione anche le strutture balneari di Focene e Ostia, già da tempo colpite dalle conseguenze del fenomeno dell’erosione.

La mareggiata sta già trascinando sulle spiagge e sulle scogliere rifiuti, tronchi e detriti, così come sulle barriere frangiflutti nella zona del vecchio faro di Fiumicino, il cui piazzale, in serata, appare quasi interamente allagato.