Maltempo sul litorale romano, alberi caduti e allagamenti a Fiumicino

Circa 120 interventi dei vigili del fuoco nella notte tra Roma e provincia. Disagi alla viabilità a Passoscuro, Torrimpietra.

di Dario Nottola

Sono ore complicate sul litorale e a Roma a causa dei forti temporali che si susseguono dalla scorsa notte. Un albero è caduto a piazza Salvo D’Acquisto, a Passoscuro, ed è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse si registrano diversi disagi. In particolare, un albero è caduto in via Prato Gelsi, all’intersezione con via di Torrimpietra, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale interessato per motivi di sicurezza. Un secondo albero è caduto in via dell’Arrone. Ad Aranova è stato inoltre segnalato il crollo di un muro. Una pattuglia della Polizia Locale sta intervenendo sul posto per verificare la situazione e accertare l’entità degli eventuali danni.

I volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale sono impegnati nelle attività di verifica e messa in sicurezza delle aree interessate.

Allagamenti sono segnalati nella zona di via Crescini, ad Aranova, a Focene e Fregene.

Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma nella notte, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato il territorio di Roma e della provincia.

Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente le conseguenze della pioggia e del forte vento, che hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni.

Nel corso della notte, un albero è caduto su un’autovettura. Nell’incidente non si sono registrati feriti.

La sala operativa del Comando continua a ricevere numerose richieste di intervento da parte dei cittadini provenienti da tutto il territorio di Roma e provincia.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza delle aree interessate dagli effetti del maltempo.

“A causa del forte maltempo e del violento temporale che ha colpito il nostro territorio questa notte – si legge in un avviso diramato sui social dal presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini – si stanno registrando diverse problematiche e criticità, in particolare legate alla viabilità e alla sicurezza stradale. Ringraziamo tutti coloro che si sono già attivati segnalando i disagi sui social, o direttamente a me per telefono. Stiamo monitorando il territorio con la Polizia Locale e una macchina della Protezione Civile. Per assicurarci che ogni singola problematica venga presa in carico prioritariamente e gestita nel minor tempo possibile, vi invitiamo a presentare le segnalazioni presso il Comando della Polizia Locale in via Crescini oppure contattare: Protezione Civile / Polizia Locale (Emergenze Comune di Fiumicino): 06.65210790 (digitando 1 per l’emergenza). Il vostro aiuto è fondamentale per mappare i danni in modo preciso e coordinare gli interventi di ripristino in tutta sicurezza. Grazie per la collaborazione. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione negli spostamenti”.