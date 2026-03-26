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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 26 Marzo 2026

Maltempo, chiusi parchi e pinete a Fiumicino e Fregene per motivi di sicurezza

Ordinanza del sindaco: accesso vietato fino al 28 marzo

 

 

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio, il Comune di Fiumicino ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di alcune importanti aree verdi cittadine.

 

Con apposita ordinanza sindacale è stato infatti stabilito il divieto di accesso alla pineta monumentale di Fregene, nei settori A, B e C, al Parco di Villa Guglielmi e al Parco Bozzetto, situato in via dell’Ippocampo.

 

Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza pubblica, alla luce delle condizioni meteo avverse che potrebbero comportare rischi, in particolare nelle aree alberate.

 

La chiusura resterà in vigore fino al 28 marzo 2026 e, in ogni caso, fino a nuova disposizione da parte delle autorità competenti, in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

 

 

Il Comune invita i cittadini a rispettare il divieto e a evitare l’accesso alle zone interessate, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

 

 

 

 

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Tags
Maltempo Parco Fregene villa guglielmi
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