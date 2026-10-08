Maltempo a Fiumicino, scatta l’allerta gialla per temporali: previste piogge intense e forti raffiche di vento

L’avviso della Protezione Civile sarà valido dal tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre e per le successive 18-24 ore. Possibili rovesci violenti, grandinate e frequente attività elettrica

Torna l’allerta maltempo sul litorale romano. A partire dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, e per le successive 18-24 ore, il territorio di Fiumicino sarà interessato da un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali.

A comunicarlo è il Comune di Fiumicino, sulla base dell’avviso emesso dal Centro Funzionale Regionale della Regione Lazio e trasmesso dalla Prefettura di Roma.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento, grandinate localizzate e frequente attività elettrica.

Particolare attenzione è rivolta alla zona di allerta A – Bacini Costieri Nord, nella quale rientra anche il territorio comunale di Fiumicino. Per quest’area è stata infatti indicata una criticità ordinaria, corrispondente al codice giallo, sia per il rischio idrogeologico sia per i temporali. Resta invece verde il livello di criticità idraulica.

L’allerta richiama l’attenzione sui possibili disagi legati alle condizioni meteorologiche, soprattutto in presenza di precipitazioni particolarmente intense e concentrate in brevi periodi. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Per consultare i bollettini e gli avvisi di allertamento è possibile visitare il sito della Regione Lazio, nella sezione dedicata alla Protezione Civile: clicca qui

(Foto Fabio Diodato)