Maccarese, inaugurato lo Sportelle AGEA per l’assistenza diretta agli agricoltori

Costa: “Servizio strategico, istituzioni più vicine al territorio”

Questa mattina la cerimonia di inaugurazione, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, ha ufficialmente aperto il nuovo Sportello AGEA, punto di riferimento strategico per il settore agricolo del territorio di Fiumicino.

Hanno preso parte all’evento, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, la vice sindaco, Giovanna Onorati, l’Assessore all’Agricoltura di Fiumicino, Stefano Costa, il Direttore della Direzione Agricoltura della Regione Lazio, Roberto Aleandri e il Direttore Gestione Sviluppo e Sicurezza Sistemi Informativi AGEA, Francesco Sofia.

Lo Sportello nasce come presidio operativo dedicato agli agricoltori, alle imprese e ai cittadini del settore rurale, permettendogli di evitare spostamenti verso gli uffici regionali e ottenere risposte rapide e qualificate direttamente sul territorio.

Offrirà assistenza diretta per:

– gestione delle pratiche

– supporto tecnico e informativo

– aggiornamenti sulle misure regionali e nazionali;

– attività di consulenza e monitoraggio delle domande presentate;

– supporto alle aziende nei processi di digitalizzazione dei servizi AGEA.

“Il settore agricolo locale, è uno dei pilastri dell’economia del nostro territorio, e potrà finalmente contare su un luogo dove trovare supporto, semplificazione e ascolto, elementi necessari per un settore in continua evoluzione – dichiara l’Assessore Stefano Costa – La collaborazione tra Regione e Comune ha reso possibile un presidio che avvicina realmente le istituzioni ai cittadini e siamo orgogliosi di dotare la Città di Fiumicino di un servizio così strategico, che non sarà solo un punto di assistenza, ma un vero e proprio presidio di dialogo e collaborazione con il mondo agricolo”.

“Ringrazio l’Assessore Righini per l’attenzione dimostrata ancora una volta al nostro territorio e la Delegata dal Sindaco al Decentramento Amministrativo, Francesca De Pascali; il suo contributo è stato determinante per il raggiungimento questo risultato” conclude Stefano Costa