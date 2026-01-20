Lavori in corso per il potenziamento dell’impianto idrovoro dello Stagno di Focene

Baccini: “Un progetto strategico per la tutela ambientale e la gestione sostenibile delle risorse idriche”

Lo scorso 8 ottobre, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, è stato ufficialmente avviato il cantiere per il potenziamento dell’impianto idrovoro dello Stagno di Focene. L’intervento, promosso dal Comune di Fiumicino in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord e Maccarese S.p.A., è finalizzato al miglioramento della qualità delle acque marine e al riuso delle risorse idriche a fini irrigui.

“Il direttore dei lavori ci ha comunicato che le attività previste dal progetto, nel tratto di condotta ricadente all’interno del Consorzio di Bonifica, sono attualmente in corso e procedono regolarmente – dichiara il Primo Cittadino – Il progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta premente collegata al Canale delle Acque Alte di Maccarese, consentendo una gestione più efficiente delle acque e un significativo beneficio ambientale per il territorio.”

Le lavorazioni ora in atto comprendono l’individuazione dei sottoservizi presenti, la posa delle tubazioni lungo l’intero tracciato, la realizzazione della condotta autoportante in acciaio e il successivo ripristino della viabilità interna all’area.