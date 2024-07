L’aeroporto di Fiumicino il migliore d’Europa

Baccini: “Siamo estremamente orgogliosi del riconoscimento conferito all’aeroporto della nostra città”

Il “Leonardo da Vinci” è il miglior aeroporto d’Europa per la sesta volta negli ultimi sette anni nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Lo ha decretato ad Istanbul l’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso dell’Assemblea generale in cui, ogni anno, vengono premiati gli scali europei che hanno raggiunto l’eccellenza nei diversi settori (clicca qui).

“Siamo estremamente orgogliosi del riconoscimento conferito all’aeroporto della nostra città, che dimostra l’eccellenza operativa e l’impegno continuo verso la digitalizzazione e la sostenibilità per fornire servizi di altissimo livello ai viaggiatori e per garantire che lo scalo rimanga leader nel settore” ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

“A nome dell’amministrazione comunale – aggiunge – ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, inclusi i lavoratori ed i partner coinvolti. Questo risultato è frutto di un impegno costante verso l’eccellenza. Un ringraziamento particolare va ad Aeroporti di Roma per il loro costante impegno nelle operazioni e nella customer experience, nello sviluppo di infrastrutture ‘green’ e nella promozione di un aeroporto sostenibile”.

“Questo importante traguardo rappresenta anche un passo significativo verso il nostro obiettivo di far crescere la città insieme al suo aeroporto. Fiumicino si sta evolvendo costantemente per essere una destinazione sempre più pronta ad accogliere i numerosi turisti in transito, offrendo loro non solo servizi efficienti ma anche un’esperienza indimenticabile ricca di cultura, arte, storia, bellezze naturali ed enogastronomia” ha concluso il Primo Cittadino