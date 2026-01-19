La cucina di Fiumicino sotto i riflettori nazionali

Ristoranti di Passoscuro e Fregene selezionati per raccontare l’eccellenza del litorale romano. Il plauso dell’Assessore alle Attività Produttive Biselli

ll Comune di Fiumicino è orgoglioso del riconoscimento ottenuto come eccellenza della cucina italiana, grazie alla presenza di tre delle quattro realtà ristorative del litorale romano, di Passoscuro e Fregene, selezionate da un celebre programma televisivo. Le strutture hanno rappresentato il meglio del patrimonio gastronomico e marinaro della nostra costa, distinguendosi per creatività e attenzione alla qualità delle materie prime.

L’Assessore alle attività Produttive, Raffaello Biselli, esprime i più sentiti complimenti ai ristoratori, ai loro team e a tutti gli operatori del settore per la capacità di raccontare con passione e professionalità il territorio.

“La partecipazione di queste attività a una trasmissione di profilo nazionale, dimostra quanto Fiumicino sia sinonimo di eccellenza, e consolida il ruolo del nostro litorale come meta ideale per gli amanti della buona tavola e delle esperienze autentiche. Lungo i 24 km di costa del Comune di Fiumicino, numerose attività si distinguono per la qualità delle proposte gastronomiche. Tradizione e innovazione si esprimono in una cucina che valorizza il pescato locale e offre ai visitatori esperienze rappresentative dell’identità del nostro territorio. I miei complimenti vanno a tutte le eccellenze locali e, in particolare oggi, a quelle che hanno portato i prodotti e le specialità di Fiumicino all’attenzione di tutta Italia.”