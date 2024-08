La Capitaneria di porto-Guardia costiera sequestra 320 chili di pescato ad un’attività della grande distribuzione di Fiumicino

Comandate Silvestro Girgenti: “È importante conoscere la provenienza del pesce a tutela del consumatore”

di Umberto Serenelli

La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera sequestra a Fiumicino 320 chili di prodotti ittici di varia tipologia. Il raid dei militari all’interno di un locale della grande distribuzione di pescato diretta a ristoranti e pescherie della cittadina marinara.

Al titolare della rivendita all’ingrosso è stato contestato il fatto che il prodotto, pronto per essere consegnato alle singole attività commerciali del litorale di Fiumicino, era privo di certificazione di tracciabilità. Stiamo parlando di casse contenenti spigole, orate, alici e salmone per quanto riguarda il pesce e di mazzancolle, gamberi rossi e bianchi per i crostacei, già sul banco per essere trasferiti nelle cucine dei ristoranti di Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro.

La contestazione è che il proprietario dell’attività all’ingrosso non ha fornito ai militari alcun documento che potesse confermare la provenienza dei 320 chili di pescato (vedi foto) e quindi è scattato immediatamente il sequestro che ha portato ad elevare la sanzione amministrativa di 1.500 euro a carico del trasgressore. A quest’ultimo è stata poi affidata la custodia delle casse che sono state imballate e su cui sono finiti i sigilli con l’indicazione di prodotto ittico sottoposto a sequestro.

Al custode giudiziario è dunque fatto divieto di rimuovere o modificare i sigilli senza autorizzazione dell’autorità amministrativa competente.

Grazie ai controlli effettuati, in questo particolare periodo, in cui la ristorazione registra il tutto esaurito, il personale della Capitaneria di Porto-Guardia costiera ha evitato che un grosso quantitativo del classico prodotto del mar Tirreno venisse immesso sul mercato privo della necessaria catena di verifiche.

“È una delle tante azioni messe in campo dal Corpo delle Capitaneria di Porto-Guardia Costiera nell’ambito delle competenze sui controlli della filiera della pesca, alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), in base alle previsioni del decreto legislativo n.4/2012 – ha dichiarato il comandante della Capitaneria di Porto, Silvestro Girgenti (vedi foto) – La filiera ittica è una catena lunga: dal produttore, cioè l’impresa di pesca marittima o anche di allevamento ittico in mare e a terra, ai mercati ed alla distribuzione e quindi all’ingrosso, per poi passare alla vendita al dettaglio, alla somministrazione e quindi alla ristorazione”.

Il comandante Girgenti sottolinea “Sono tantissime anche le tipologie di controllo da porre in essere: regolarità documentali e certificative per pescherecci, imprese, consorzi, sulle zone e i tempi vietati, sulle taglie minime, sul rispetto dei punti di sbarco, sulla tracciabilità. E proprio su quest’ultimo aspetto è stato fatto un focus a livello locale che ha poi condotto al recente sequestro amministrativo di circa 320 chili di pescato di vario tipo e la sanzione di 1.500 euro”.

Il responsabile della struttura militare di viale Traiano precisa “E’ importante conoscere la provenienza del pesce e la sua autenticità perché sono fattori di tutela per il consumatore, ma anche indirettamente per gli operatori economici che svolgono la loro attività in un quadro di completa legalità. In alcuni casi sono di provenienza extra-europea, quindi meno pregiati, spacciati per quelli ammessi alla commercializzazione. Si tratta di prodotti meno costosi, anche per via della sottrazione al sistema dei controlli e delle certificazioni, che determinano facili guadagni per chi li vende e che rischiano di arrivare sulle nostre tavole senza le dovute garanzie”.

L’azione dei militari proseguirà con “visite” non solo alla grande distribuzione ma anche nei ristoranti e nelle pescherie del litorale romano.