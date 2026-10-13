Isola Sacra, fermate bus più sicure in via Passo Buole: partono i lavori

Cantieri al via nei pressi dei civici 96A e 220 per migliorare la sicurezza del trasporto pubblico. Scattano senso unico alternato, restringimenti di carreggiata
Prendono il via oggi i lavori di messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale (TPL) in via Passo Buole, nel territorio comunale di Fiumicino.
Gli interventi interesseranno due tratti della strada, in prossimità dei civici 96A e 220, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza delle fermate.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, nelle aree interessate dai cantieri saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione, con l’istituzione del senso unico alternato, il restringimento della carreggiata, il divieto di parcheggio e il limite di velocità di 30 km/h.
Le disposizioni saranno in vigore fino al completamento degli interventi, per il tempo necessario alla loro esecuzione.