Isola Sacra e Passoscuro, modifiche alla viabilità per le processioni religiose di marzo

Discipline di traffico provvisorie il 20 marzo per la Via Crucis e il 29 marzo per la Domenica delle Palme

In occasione delle celebrazioni religiose di fine marzo, il Comune di Fiumicino ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità in diverse località del territorio per garantire il regolare svolgimento delle processioni e la sicurezza dei partecipanti.

ISOLA SACRA Il primo appuntamento è previsto a Isola Sacra, dove venerdì 20 marzo 2026 si svolgerà la Via Crucis vicariale organizzata dalla Parrocchia Santa Paola Frassinetti. Per consentire il passaggio dei fedeli, sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria con la chiusura al transito veicolare, a partire dalle ore 20.30 e fino al termine della processione, lungo un ampio percorso che interesserà via Giuseppe Frassinetti, via Moschini, viale Danubio, via Volga, via del Faro e via Formoso (in direzione via del Portico Placidiano). Le limitazioni proseguiranno anche su via del Portico Placidiano (direzione via delle Meduse), via delle Meduse (direzione via Giorgio Giorgis), largo Enrico Papi e nuovamente via delle Meduse fino alla Parrocchia Stella Maris, comprese tutte le strade che intersecano il tragitto.

PASSOSCURO Una seconda disciplina di traffico provvisoria sarà invece attiva a Passoscuro domenica 29 marzo 2026, in occasione della processione organizzata dalla parrocchia Sant’Anna per la Domenica delle Palme. In questo caso, le chiusure scatteranno dalle ore 10.30 e interesseranno largo Serramanna, via Vallermosa, via Ussana (in direzione via di Villacidro), piazza Villacidro, via Villacidro, via Serramanna e nuovamente largo Serramanna fino alla Parrocchia, includendo anche tutte le strade che intersecano il percorso.

In entrambe le occasioni, le limitazioni al traffico riguarderanno tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza, e resteranno in vigore esclusivamente per il tempo necessario al passaggio delle processioni.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali spostamenti, al fine di ridurre i disagi alla circolazione.