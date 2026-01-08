Intervento di soccorso della Capitaneria di Porto Fiumicino sul Tevere, condotti in salvo 3 diportisti con unità in avaria

Disposto l’immediato intervento del Gommone G.C. 348, che ha prestato la necessaria assistenza alle persone a bordo

Soccorso dalla Capitaneria di Fiumicino sul Tevere, all’altezza di Mezzocamino, un natante con il motore in avaria ed alla deriva, che aveva a bordo tre diportisti anziani, tratti in salvo, che portavano del cibo a dei cani su una piattaforma galleggiante.

A seguito di una segnalazione ricevuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, la Sala Operativa della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha coordinato l’intervento di assistenza.

L’unità, con a bordo tre persone di età superiore ai 70 anni, a causa dell’improvvisa avaria al motore, è stata trascinata dalla forza del fiume, riuscendo ad ormeggiare solo all’altezza del Ponte del Grande Raccordo Anulare dopo essere stata alla deriva, in balia della corrente, per circa 2 km. Secondo una prima ricostruzione, i diportisti avevano tentato di avvicinarsi ad una struttura galleggiante poco distante per prestare soccorso ad alcuni animali; tuttavia, l’imbarcazione è rimasta bloccata a causa dei numerosi detriti e tronchi portati dal fiume in piena, che hanno probabilmente danneggiato il sistema di propulsione lasciando l’unità senza governo ed alla deriva.

É stato disposto l’immediato intervento del Gommone G.C. 348, che, raggiunta l’unità in difficoltà, ha prestato la necessaria assistenza alle persone a bordo, apparse in buone condizioni di salute nonostante il forte spavento, ed ha messo in sicurezza l’unità. Inoltre, l’equipaggio del G.C. 348 ha provveduto, assieme alle persone soccorse, a fornire assistenza e nutrimento ai cani presenti sulla struttura galleggiante. L’operazione si è conclusa senza conseguenze.