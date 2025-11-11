Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 11 Novembre 2025

Interventi sulla rete idrica: chiusura temporanea di via del Fontanile di Mezzaluna

Dalle 21 del 12 novembre alle 6 del 13 novembre chiusura al traffico per consentire i lavori di completamento dell’adduttrice idrica.

Dalle ore 21:00 del 12 novembre alle ore 06:00 del 13 novembre 2025 sarà in vigore una disciplina provvisoria del traffico in via del Fontanile di Mezzaluna, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di completamento della adduttrice idrica. Nel dettaglio, è prevista:

  • Chiusura al transito veicolare, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, in via del Fontanile di Mezzaluna all’altezza del civico 111;

  • Posa di idonea segnaletica di preavviso del cantiere, lavori in corso, senso vietato e l’installazione di lumini per il segnalamento notturno;

  • Indicazione di un percorso alternativo, a cura di ACEA ATO 2, all’intersezione con via della Muratella Nuova e in corrispondenza del civico 321 (Centro Accoglienza).

Scritto da Fiumicino Online
Tags
lavori rete idrica Via Fontanile Mezzaluna
Articoli correlati
Cronaca

Interventi sulla rete idrica: chiusura temporanea di via del Fontanile di Mezzaluna

martedì, 11 Novembre 2025
Politica

Fiumicino, Lista Civica Baccini: “Due anni e mezzo di risultati concreti per una città che cambia”

martedì, 11 Novembre 2025
Sport

Aranova, Fregene e Borgo Palidoro volano in vetta ai rispettivi gironi

martedì, 11 Novembre 2025
Parliamo di...

Gabriele Mannino, la forza di un sogno: da Fiumicino ai palcoscenici mondiali del body building

martedì, 11 Novembre 2025
Focus

"Cadenze Letterarie" Surfing My Wave e reggae live a Fiumicino con Dino Tropea

lunedì, 10 Novembre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz