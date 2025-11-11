Interventi sulla rete idrica: chiusura temporanea di via del Fontanile di Mezzaluna

Dalle 21 del 12 novembre alle 6 del 13 novembre chiusura al traffico per consentire i lavori di completamento dell’adduttrice idrica.
Dalle ore 21:00 del 12 novembre alle ore 06:00 del 13 novembre 2025 sarà in vigore una disciplina provvisoria del traffico in via del Fontanile di Mezzaluna, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di completamento della adduttrice idrica. Nel dettaglio, è prevista:
-
Chiusura al transito veicolare, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, in via del Fontanile di Mezzaluna all’altezza del civico 111;
-
Posa di idonea segnaletica di preavviso del cantiere, lavori in corso, senso vietato e l’installazione di lumini per il segnalamento notturno;
-
Indicazione di un percorso alternativo, a cura di ACEA ATO 2, all’intersezione con via della Muratella Nuova e in corrispondenza del civico 321 (Centro Accoglienza).