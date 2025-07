Degrado e abbandono danneggiano l’immagine del parco Tommaso Forti di Isola Sacra

I genitori dei piccoli che frequentano i giochi installati nel verde della “Città dei bambini” alzano la voce

di Umberto Serenelli

Il parco Tommaso Forti di Isola Sacra versa nell’abbandono. I genitori dei piccoli che frequentano i giochi installati nel verde di via Lorenzo Bezzi alzano la voce a causa del degrado caratterizzato dall’erba secca, dalle foglie degli alberi e gli aghi di pini sparsi ovunque, dalle bottiglie di plastica e le lattine di bibite schiacciate brutte da vedere.

Il luogo continua a essere molto gettonato, nonostante la sporcizia, e sono molti quelli decidono di sedersi e conversare sulle panchine di cemento. Altri, invece, lo scelgono per fermarsi nei campi di basket o pallavolo, osservati da persone i cui figli assaltano i giochi si affacciano davanti alle case del Villaggio Azzurro.

“Questo polmone verde è un gioiello per il nostro quartiere ma versa nell’incuria – precisa la residente Francesca Menichelli – L’erba, infatti, si è seccata ovunque e da qui è brutto osservare il parco che in diverse zone è totalmente privo di verde. La mia bambina ama salire sullo scivolo, posato sopra la terra battuta, che si trova ai margini del gruppo dei giochi e è circondato da isolati ciuffi dove si annidano bottiglie di plastica. L’altro giorno è scivolata e si è sbucciata un ginocchio perché in quel punto non è presente il tappetino antitrauma. Basterebbe stendere un foglio di erba sintetica per risolvere il problema ma non mi sembra ci sia la volontà di farlo“.

La mancanza di senso civico delle persone è abbastanza evidente perché lungo il perimetro ci sono tanti cestini ma vengono ignorati e i soliti ignoti hanno danneggiato uno degli attrezzi della zona fitness che è stato dissaldato e poi gettato alle spalle del sostegno bloccato sul terreno. L’altra grossa lamentela evidenziata dagli assidui frequentatori del parco sono i bagni chiusi.

“Mi sono recato al parco con i miei nipotini – dice Gaetano Istinto – e sono rimasto di stucco nel vederlo in quello stato. Un vero peccato perché è il luogo ideale per far giocare i bambini in sicurezza“.