Il Sindaco Baccini al 22° Congresso Regionale Fisascat Cisl del Lazio “Insieme per partecipare al cambiamento”

“Lavoriamo per evitare il precariato e garantire a tutti i lavoratori un futuro professionale solido e sicuro”

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha partecipato oggi al 22° Congresso Regionale Fisascat Cisl del Lazio, “Insieme per partecipare al cambiamento”, che si è tenuto presso l’Hotel Sheraton Rome Parco de’ Medici.

Durante il suo intervento, il Sindaco ha sottolineato l’importanza dell’azione della Cisl, che si inserisce nel quadro generale dell’economia sociale di mercato.

“L’azione della Cisl è fondamentale per il nostro territorio – ha sottolineato – e grazie alla sinergia tra amministrazione e sindacato, stiamo intervenendo per valorizzare il lavoro e combattere la precarietà. Collaboriamo affinché le difficoltà degli anni passati, quando, invece di internalizzare il lavoro si preferiva esternalizzarlo, siano superate”.

Il Primo Cittadino ha poi proseguito spiegando gli sforzi della sua amministrazione per stabilizzare il mercato del lavoro con approccio che miri a garantire maggiori opportunità di occupazione stabile.

“Lavoriamo per mettere in piedi un metodo efficace che ci permetta di valutare le migliori strade per evitare il precariato e garantire a tutti i lavoratori un futuro professionale solido e sicuro“.