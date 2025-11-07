Il Comune di Fiumicino sostiene la campagna “Mal di testa? Non perdere il pullman per la diagnosi e la cura delle cefalee”

Oggi, 7 novembre, il bus ambulatorio dell’Associazione “In Salus” farà tappa a Fiumicino per offrire visite gratuite e consulenze specialistiche sulla gestione delle cefalee

Il Comune di Fiumicino patrocina la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione “In Salus”, dal titolo “Mal di testa? Non perdere il pullman per la diagnosi e la cura delle cefalee”.

L’iniziativa, dedicata alla conoscenza e alla corretta gestione delle cefalee, nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di quella che rappresenta una vera e propria malattia sociale, spesso sottovalutata ma fortemente impattante sulla qualità della vita.

Oggi, 7 novembre 2025, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 18:00, il pullman ambulatorio per le cefalee farà tappa a Fiumicino, in Largo Paolo Borsellino (Isola Sacra). All’interno del mezzo, medici specialisti saranno a disposizione dei cittadini per visite gratuite, diagnosi personalizzate e indicazioni terapeutiche mirate. Non è richiesta la prenotazione.

Per permettere il regolare svolgimento dell’iniziativa verrà disposta la seguente disciplina di traffico provvisoria: divieto di sosta con rimozione forzata in Largo Paolo Borsellino negli stalli adibiti a parcheggio per un area di circa 50 mq.