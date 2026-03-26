Granaretto, nuova vita alla rotonda: installate tre panchine

L’annuncio della consigliera Francesca De Pascali: “In arrivo giochi per bambini, nuova illuminazione e il ripristino della fontanella”

Novità alla rotonda di ingresso del quartiere di Granaretto: terminata l’installazione di 3 nuove panchine. Lo rende noto il consigliere comunale Francesca De Pascali.

“Ora c’è un posto in più dove fermarsi per fare due chiacchiere o godersi un momento di relax all’aria aperta vicino all’istituto scolastico comprensivo Torrimpietra e nelle vicinanze del Polo Natatorio di prossima ultimazione – informa – ​Ma non finisce qui. ​Sappiamo che i più piccoli non vedono l’ora: i nuovi giochi per l’area bimbi sono ufficialmente in arrivo. La ditta caricherà i materiali a breve e presto inizieranno i lavori di montaggio per rendere lo spazio ancora più divertente e sicuro”.

Sarà anche ripristinata la fontanella rimossa a suo tempo e rafforzata l’illuminazione dell’area.

​”Vogliamo che Granaretto sia un posto ancora più bello da vivere. Ringrazio l’area ambiente e l’assessore Stefano Costa per aver dato seguito alla mozione di maggioranza che chiedeva proprio queste installazioni”, conclude De Pascali.