Giornate dell’ascolto: la città dà voce ai suoi giovani

Il Presidente del Consiglio Severini rilancia la proposta di incontri dedicati all’ascolto dei nostri bambini e ragazzi

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Amministrazione comunale di Fiumicino rinnova il proprio impegno a promuovere il dialogo con le giovani generazioni e a valorizzarne la partecipazione attiva alla vita della città. Durante il convegno organizzato al The Wow Side, è stata presentata una proposta che vuole trasformare questo impegno in un percorso strutturato e continuativo: dedicare giornate specifiche all’ascolto dei bambini e dei ragazzi del nostro territorio.

“Oggi, nel corso del convegno organizzato al The Wow Side in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, insieme all’assessore Picca e alla consigliera Cerulli, abbiamo condiviso una proposta che come amministrazione sentiamo profondamente: dedicare una serie di giornate all’ascolto dei nostri bambini e ragazzi” lo dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Il valore dell’ascolto, della partecipazione e dell’essere coinvolti – aggiunge – è emerso con forza dagli elaborati e dai contributi che gli studenti dell’Istituto Grassi, sedi di via Varsavia e via Copenaghen, hanno presentato per celebrare questa importante ricorrenza, che appartiene a loro più di chiunque altro”.

“Come istituzione – prosegue Severini – abbiamo il dovere di accogliere le loro istanze e di farlo nel luogo che rappresenta la più alta forma di dialogo e confronto della nostra comunità: l’Aula Consiliare. Negli ultimi mesi abbiamo già avviato un percorso importante, approvando il regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani“.

“Vogliamo proseguire su questa strada, coinvolgendo anche gli studenti più piccoli, ascoltandoli e offrendo loro uno spazio per esprimere opinioni, idee e visioni sul futuro. Un impegno che intendiamo sviluppare e ampliare, con l’auspicio di coinvolgere il maggior numero possibile di istituti del territorio” conclude Severini