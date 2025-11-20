Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 20 Novembre 2025

Giornate dell’ascolto: la città dà voce ai suoi giovani

Il Presidente del Consiglio Severini rilancia la proposta di incontri dedicati all’ascolto dei nostri bambini e ragazzi

 

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Amministrazione comunale di Fiumicino rinnova il proprio impegno a promuovere il dialogo con le giovani generazioni e a valorizzarne la partecipazione attiva alla vita della città. Durante il convegno organizzato al The Wow Side, è stata presentata una proposta che vuole trasformare questo impegno in un percorso strutturato e continuativo: dedicare giornate specifiche all’ascolto dei bambini e dei ragazzi del nostro territorio.

 

“Oggi, nel corso del convegno organizzato al The Wow Side in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, insieme all’assessore Picca e alla consigliera Cerulli, abbiamo condiviso una proposta che come amministrazione sentiamo profondamente: dedicare una serie di giornate all’ascolto dei nostri bambini e ragazzilo dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

 

“Il valore dell’ascolto, della partecipazione e dell’essere coinvolti – aggiunge – è emerso con forza dagli elaborati e dai contributi che gli studenti dell’Istituto Grassi, sedi di via Varsavia e via Copenaghen, hanno presentato per celebrare questa importante ricorrenza, che appartiene a loro più di chiunque altro”.

 

“Come istituzione – prosegue Severini – abbiamo il dovere di accogliere le loro istanze e di farlo nel luogo che rappresenta la più alta forma di dialogo e confronto della nostra comunità: l’Aula Consiliare. Negli ultimi mesi abbiamo già avviato un percorso importante, approvando il regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani“.

 

 

“Vogliamo proseguire su questa strada, coinvolgendo anche gli studenti più piccoli, ascoltandoli e offrendo loro uno spazio per esprimere opinioni, idee e visioni sul futuro. Un impegno che intendiamo sviluppare e ampliare, con l’auspicio di coinvolgere il maggior numero possibile di istituti del territorio” conclude Severini

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Severini
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, il sindaco Baccini a San Felice del Molise per onorare il Finanziere Antonio Zara

giovedì, 20 Novembre 2025
Cronaca

Erosione costiera, Catini replica a Califano: “Geotubo fallimentare, servono interventi strutturali”

giovedì, 20 Novembre 2025
Politica

Riqualificazione del patrimonio regionale: 2milioni di euro ai Comuni del Lazio

giovedì, 20 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino ricorda i “Martiri di Kindu”

giovedì, 20 Novembre 2025
Politica

Ampliamento aeroportuale, Zorzi (Pd) replica dichiarazioni del Presidente della regione Lazio, Francesco Rocca

giovedì, 20 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci