Fabbri (Fit-Cisl Lazio): “Intesa raggiunta con AdR, 243 stabilizzazioni negli aeroporti laziali”

“Si tratta di un grande risultato per centinaia di persone, da tempo sospese in attesa di certezze e tutele occupazionali”

“Dopo una negoziazione serrata e articolata, abbiamo firmato congiuntamente, con il Gruppo Aeroporti di Roma, un accordo sindacale di grande importanza sotto il profilo occupazionale, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 243 lavoratori” lo dichiara Stefania Fabbri, segretario regionale responsabile del dipartimento Trasporto aereo della Fit-Cisl del Lazio.

“Si tratta di un grande risultato – sottolinea – di una vittoria per centinaia di persone, da tempo sospese in attesa di certezze e tutele occupazionali. Grazie al percorso di rilancio e di sviluppo intrapreso insieme, negli ultimi anni il numero totale dei dipendenti è aumentato di 2mila persone, dagli allora 2227 agli attuali 4298. Nello stesso i contratti a tempo indeterminato sono quasi raddoppiati, passando da 1870 a 3.726, con 1221 stabilizzazioni”.

“Per parte nostra – aggiunge – siamo convinti del fatto che, con la contrattazione e un instancabile dialogo, si possano raggiungere obiettivi impensabili. Secondo la prima anticipazione sul piano di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino, nel Lazio l’incremento complessivo generato potrà superare i 67.100 nuovi posti di lavoro stabili al 2046“.

“Le potenzialità sono enormi: è dunque importante assumere un atteggiamento propositivo e perseverare nella negoziazione, perché i risultati possono essere di enorme importanza. Auspichiamo che il Piano sia confermato e faremo tutto il possibile affinché sia leva per la creazione di lavoro qualificato, stabile e duraturo” conclude Stefania Fabbri