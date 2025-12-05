Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 5 Dicembre 2025

Fabbri (Fit-Cisl Lazio): “Intesa raggiunta con AdR, 243 stabilizzazioni negli aeroporti laziali”

“Si tratta di un grande risultato per centinaia di persone, da tempo sospese in attesa di certezze e tutele occupazionali”

 

“Dopo una negoziazione serrata e articolata, abbiamo firmato congiuntamente, con il Gruppo Aeroporti di Roma, un accordo sindacale di grande importanza sotto il profilo occupazionale, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 243 lavoratori” lo dichiara Stefania Fabbri, segretario regionale responsabile del dipartimento Trasporto aereo della Fit-Cisl del Lazio.

 

“Si tratta di un grande risultato – sottolinea – di una vittoria per centinaia di persone, da tempo sospese in attesa di certezze e tutele occupazionali. Grazie al percorso di rilancio e di sviluppo intrapreso insieme, negli ultimi anni il numero totale dei dipendenti è aumentato di 2mila persone, dagli allora 2227 agli attuali 4298. Nello stesso i contratti a tempo indeterminato sono quasi raddoppiati, passando da 1870 a 3.726, con 1221 stabilizzazioni”.

 

 

“Per parte nostra – aggiunge – siamo convinti del fatto che, con la contrattazione e un instancabile dialogo, si possano raggiungere obiettivi impensabili. Secondo la prima anticipazione sul piano di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino, nel Lazio l’incremento complessivo generato potrà superare i 67.100 nuovi posti di lavoro stabili al 2046“.

 

 

“Le potenzialità sono enormi: è dunque importante assumere un atteggiamento propositivo e perseverare nella negoziazione, perché i risultati possono essere di enorme importanza. Auspichiamo che il Piano sia confermato e faremo tutto il possibile affinché sia leva per la creazione di lavoro qualificato, stabile e duraturo” conclude Stefania Fabbri

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
adr aeroporti di roma Fabbri sindacato
Articoli correlati
Cronaca

Fabbri (Fit-Cisl Lazio): "Intesa raggiunta con AdR, 243 stabilizzazioni negli aeroporti laziali"

venerdì, 5 Dicembre 2025
Politica

Il Post social dell’Assessore D’Intino al centro del dibattito politico

venerdì, 5 Dicembre 2025
Cronaca

Uiltrasporti: “Accordo storico con ADR, più qualità del lavoro e nuove opportunità per il territorio”

venerdì, 5 Dicembre 2025
Cronaca

Aeroporti di Roma rafforza l’organico: firmata l’intesa per la stabilizzazione di 243 dipendenti

venerdì, 5 Dicembre 2025
Attualità

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Ostia Antica

venerdì, 5 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci