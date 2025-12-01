Giornata mondiale contro l’Hiv: a Fiumicino gesto anonimo, preservativi davanti agli istituti superiori

Al momento l’azione resta anonima. Sul cartello anche l’hashtag #25novembretuttolanno

Questa mattina, lunedì 1° dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l’HIV, gli ingressi di tutti gli istituti superiori del Comune sono stati teatro di un gesto inatteso: un sacco colmo di preservativi accompagnato da un cartello anonimo con la scritta “L’amore sano non costa nulla”

L’azione, pur restando anonima, richiama lo stile comunicativo delle associazioni del territorio attive da anni nella prevenzione dell’HIV e nell’educazione alla salute sessuale. Un dettaglio del cartello – l’hashtag #25novembretuttolanno – ha immediatamente richiamato le iniziative dello scorso 25 novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, suggerendo un messaggio più ampio: evidenziare il legame tra prevenzione della violenza di genere ed educazione sessuale, centrata sulla consapevolezza, l’autodeterminazione e le relazioni paritarie.

Proprio questo elemento ha fatto pensare a due note realtà associative locali: Nate dalla Luna e Laborastoria. L’hashtag è infatti spesso utilizzato nei progetti di Sara Bettacchini, ostetrica territoriale e presidente di Nate dalla Luna, impegnata nell’educazione all’affettività e nel sostegno a famiglie e adolescenti, e da Giorgia Cuffaro, presidente di Laborastoria, attiva nell’ambito educativo e nella prevenzione delle dinamiche relazionali disfunzionali.

Sebbene nessuna delle due abbia finora rivendicato l’iniziativa, il riferimento simbolico sembra voler sottolineare la convergenza dei loro percorsi e la centralità del presidio educativo e sociale portato avanti in questi anni.

Il gesto arriva in un momento in cui, alla luce del dibattito aperto dal ddl Valditara, molte realtà territoriali ricordano il ruolo delle associazioni nei contesti scolastici e sul territorio. “Se non ci vogliono nelle scuole, noi i ragazzi li aspettiamo fuori”, ripetono da tempo, ribadendo anche in questa occasione la necessità di garantire ai giovani informazioni corrette, spazi di confronto e strumenti per vivere relazioni libere, sicure e consapevoli.



